Deportes

Dramático accidente durante una carrera en General Roca: un auto volcó, dio 10 vueltas y quedó destrozado

Juan Ignacio Álvarez se despistó y protagonizó un fuerte incidente en la Fiat Competizione. Está fuera de peligro, pero lo trasladaron a un centro médico para realizarle chequeos

Guardar
Espectacular accidente en la Fiat Competizione

Un terrible accidente ocurrió en la carrera de la Fiat Competizione este domingo en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro. Juan Ignacio Álvarez se despistó, luego volcó y dio diez tumbos, dos de ellos en el aire. El Cronos terminó impactando contra las defensas y el piloto salió por sus propios medios. Luego fue llevado al centro médico más cercano para efectuarle los estudios de rutina.

El accidente, que obligó a la neutralización de la competencia, ocurrió en la séptima vuelta de una carrera pactada a 20 minutos más un giro. De acuerdo con los primeros informes, el vehículo de Álvarez habría sufrido una falla en el sistema de frenos. Tras pisar el pianito del circuito, el auto perdió el control, comenzó a volcar y dio varias vueltas en el aire antes de impactar contra la barrera de contención. El ingreso del auto de seguridad fue inmediato, mientras el personal médico del circuito acudía a asistir al piloto.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió retirar a Álvarez del habitáculo sin complicaciones aparentes. Posteriormente, fue derivado al centro médico más cercano para un chequeo exhaustivo. Aunque no se difundió un parte oficial, la información proporcionada por su entorno confirmó que el piloto estaba fuera de peligro, lo que trajo tranquilidad tanto a sus colegas como al público.

La competencia, que se reanudó tras varios minutos de interrupción, tuvo como ganador a Daniel Cosenza, quien partió desde la primera fila y mantuvo el liderazgo durante toda la prueba al mando del Fiat número 6. Cosenza completó el recorrido en 23m16s761, seguido por Agustín Roberi, que cruzó la meta a +3.429 segundos, y Ramiro Lafuente, quien ocupó el tercer lugar con una diferencia de +5.472 segundos respecto al líder.

La escena, que mantuvo en vilo a la comunidad automovilística, se produjo durante la segunda final de la divisional monomarca que acompaña al TC 2000 y que este fin de semana celebró la sexta fecha de su temporada 2025 en el escenario patagónico.

Así quedó el auto accidentado
Así quedó el auto accidentado (Crédito: Carburando)

En el TC 2000 se impuso Matías Rossi con un Toyota Corolla Cross. Fue escoltado por su compañero, Emiliano Stang, quien se mantiene en la cima del campeonato. El podio lo completó Nicolás Palau (VW Nivus).

En tanto que en la Fórmula Nacional, se impuso Benjamín Squaglia. Detrás se ubicaron Manuel Álvarez Castaño y Lautaro Campioni. Mientras que Julián Ramos fue séptimo y conserva la vanguardia en el certamen.

La próxima fecha del TC 2000 y la Fiat Competizione será el 31 de agosto en Junín, circuito que volverá a tener actividad nacional luego de varios años. La última vez que la categoría corrió allí fue el 29 de marzo de 2015, con el triunfo de Damián Fineschi y el podio lo completaron Matías Muñoz Marchesi y Agustín Canapino.

Por último, se confirmó que los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000, se llevarán a cabo el 28 de septiembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Ese fin de semana también estará la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Temas Relacionados

Juan Ignacio ÁlvarezFiat CompetizioneTC 2000Autódromo de General Rocadeportes-argentinaautomovilismo

Últimas Noticias

River Plate recibirá a Godoy Cruz por el Torneo Clausura con el objetivo de seguir en la cima de su zona: hora, TV y formaciones

El equipo de Gallardo, que viene de jugar por la Libertadores ante Libertad, enfrentará al Tomba. Transmite TNT Sports a las 18.30

River Plate recibirá a Godoy

La polémica jugada viral en un torneo de básquet Sub 23 con la que Brasil perdió a propósito contra Estados Unidos

El elenco sudamericano realizó un movimiento preparado que le sirvió para caer derrotado, pero clasificarse a la final del certamen internacional y dejar afuera a Canadá

La polémica jugada viral en

Una figura de la Fórmula 1 reveló su particular dieta y la rutina con su vestimenta durante las carreras

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dio detalles de qué come durante los Grandes Premios de la Máxima y por qué repite esos hábitos

Una figura de la Fórmula

Defensa y Justicia iguala con Newell’s por la fecha 5 del Torneo Clausura

Al mismo tiempo, Gimnasia y Lanús se ven las caras en La Plata. A continuación, Estudiantes chocará con Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero ante Barracas Central (16.15)

Defensa y Justicia iguala con

Furor en España por la “era Mastantuono” en el Real Madrid: su sintonía con Xabi Alonso y cuándo podría debutar

El joven argentino acaparó los flashes desde su integración a los entrenamientos del Merengue y podría sumar sus primeros minutos con el equipo

Furor en España por la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

“Se llenan recetarios/justificá tu falta en el momento”: cobraban 10 mil pesos y las mandaban a domicilio

Homo Argentum superó los 330 mil espectadores en los primeros días desde su estreno y bate récords

Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos confirmados y las provincias donde se estira la definición

La empanada tucumana está entre los 10 mejores pasteles salados del mundo, según un ranking

INFOBAE AMÉRICA
La vigencia del furor por

La vigencia del furor por “Pokémon”: de cartas raras a una bolsa de chips por más de USD mil

El redescubrimiento de los dibujos de Renoir: una revisión necesaria del legado artístico

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria Medina instó a la población a votar para salir de la crisis “de manera pacífica”

Una subasta de dibujos de Disney rompió récords históricos

Lula invitó a Trump a conocer “el verdadero Brasil” en medio de las tensiones por los aranceles de EEUU

TELESHOW
La emotiva despedida a Alberto

La emotiva despedida a Alberto Martín en el cementerio de Boulogne rodeado de familiares y amigos del espectáculo

Vacas, campo y antojos dulces: la tarde de Eva Bargiela y Gianluca Simeone antes de la llegada de su bebé

De Charly García y Patricia Sosa a la Sole y Abel Pintos: el homenaje de los músicos por el Día del Niño

Con una foto inédita y palabras de amor, Natalia Oreiro homenajeó a Ricardo Mollo en su cumpleaños

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos