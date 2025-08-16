Las tres victorias que lograron Los Pumas ante los All Blacks en el Rugby Championship

Argentina ha conseguido tres victorias antes Nueva Zelanda (Andrew Cornaga/Photosport via AP)

La primera jornada del Rugby Championship 2025 trae un enfrentamiento esperado entre Los Pumas y los All Blacks, dos seleccionados que renuevan una rivalidad marcada por la supremacía de Nueva Zelanda en el historial. El partido tendrá lugar el sábado 16 de agosto en la ciudad de Córdoba, donde el equipo argentino, bajo el mando de Felipe Contepomi, buscará alcanzar su cuarta victoria ante el conjunto neozelandés.

Desde la creación del Rugby Championship en 2012, la estadística entre ambos equipos refleja un claro dominio de los All Blacks, quienes suman 20 victorias en 23 partidos disputados frente a Argentina. El primer cruce oficial por el torneo se jugó el 8 de septiembre de 2012 en Wellington. Aquella jornada terminó con un triunfo por 21-5 para los neozelandeses.

El quiebre para la selección argentina llegó en 2020, cuando Los Pumas lograron un resultado histórico al imponerse por 25-15 sobre los All Blacks en Sídney. Ese triunfo, producido durante la versión reducida “Tri Nations” y celebrada en Australia debido a la pandemia, significó la primera vez que Argentina derrotaba a Nueva Zelanda en el torneo.

Pablo Matera, jugador clave de Los Pumas (Photo by Hannah Peters/Getty Images)

La cuenta favorable a los neozelandeses sumó una nueva excepción en 2022, cuando la selección sudamericana sumó su segunda victoria al vencerlos por 25-18 en la edición regular del Rugby Championship, nuevamente fuera de casa. Dos años después, en el Sky Stadium de Wellington, Los Pumas concretaron su tercera victoria ante los All Blacks, 38-30, también en la apertura del certamen, lo que confirmó el avance competitivo del equipo dirigido por Contepomi.

El historial entre ambos equipos en el certamen muestra: 23 enfrentamientos, 3 triunfos de Argentina y 20 para Nueva Zelanda. El próximo duelo en Córdoba aparece en el calendario como la oportunidad para que los argentinos acorten la brecha en el torneo y logren la primera victoria como local.

Julián Montoya en plena situación defensiva ante Nueva Zelanda (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Todas las victorias de Los Pumas en el Rugby Championship

21-17 vs. Australia en Mendoza (2014)

37-25 vs. Sudáfrica en Durban (2015) *

26-24 vs. Sudáfrica en Salta (2016)

32-19 vs. Sudáfrica en Mendoza (2018)

23-19 vs. Australia en Gold Coast (2018)

25-15 vs. Nueva Zelanda en Sydney (2020)

48-17 vs. Australia en San Juan (2022) *

25-18 vs. Nueva Zelanda en Christchurch (2022)

34-31 vs. Australia en Sydney (2023)

38-30 vs. Nueva Zelanda en Wellington (2024)

67-27 vs. Australia en Santa Fe (2024) *

29-28 vs. Sudáfrica en Santiago del Estero (2024)*

* Consiguieron punto bonus

El festejo de Los Pumas luego de la victoria en Christchurch (Photo by Hannah Peters/Getty Images)

Todas las posiciones de Los Pumas año por año

2012: 4ª posición (4 puntos: 5 derrotas - 1 empate - 2 punto bonus defensivos)

2013: 4ª posición (2 puntos: 6 derrotas - 2 puntos bonus defensivos)

2014: 4ª posición (7 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 3 puntos bonus defensivos)

2015: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus)

2016: 4ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2017: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2018: 4ª posición (8 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas)

2019: 4ª posición (2 puntos: 3 derrotas - 2 puntos bonus defensivo)

2020: 2ª posición (8 puntos: 1 triunfo - 2 empates - 1 derrota)*

2021: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2022: 4ª posición (9 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas - 1 punto bonus)

2023: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2024: 3ª posición (14 puntos: 3 triunfos - 3 derrotas - 1 punto bonus ofensivo y 1 punto bonus defensivo)