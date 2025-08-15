“¡Sigamos soñando!”: el emotivo video que Alpine le dedicó a Franco Colapinto

El emotivo video que subió Alpine sobre los sueños cumplidos de Colapinto

“El sueño de todos es llegar a la Fórmula 1”. Dicha frase se puede replicar en miles de niños que están compitiendo en categorías infantiles de automovilismo. Sin embargo, hay solamente 20 butacas disponibles en la Máxima, y una de ellas pertenece a Franco Colapinto. Tras debutar en el 2024 de la mano de Williams, el piloto argentino completará la temporada 2025 con Alpine después de empezar en el séptimo Gran Premio del calendario. Mientras la actividad está parada por las vacaciones, la escudería francesa subió un emotivo video en el que muestran a un pequeño pilarense que anhelaba llegar a la cima.

“Los sueños se cumplen. ¡Sigamos soñando!”. Con este mensaje en la descripción de un reel en el Instagram oficial de Alpine, el team galo compartió un recorte de una entrevista de la infancia de Franco. Allí, estaba siendo entrevistado con un karting de fondo.

“El sueño de todos es llegar a la Fórmula 1”, comenta en esa filmación un pequeño Colapinto. Cuando le preguntaron si se imaginaba el día que se cumpliera su sueño, el pilarense respondió con una tímida sonrisa en su rostro: “Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho”. Inmediatamente, Alpine mostró una serie de imágenes del argentino caminando por el paddock y manejando el monoplaza A525.

Todo esto estaba acompañado por la canción Still Dreaming del rapero NAS, que dice la frase “Some dreams stay dreams. Some dreams come true (Algunos sueños siguen siendo sueños. Otros sueños se hacen realidad)”. Por último, en el video se muestra a Colapinto saludando a los hinchas que lo acompañan cada fin de semana, además de una multitud de banderas albicelestes flameando.

Franco Colapinto participó en 17 Grandes Premios, aunque en uno no pudo correr (GP de Gran Bretaña)

Franco Colapinto debutó oficialmente en la Fórmula 1 en el 2024, donde disputó nueve carreras con Williams. Allí, el argentino sorprendió a todo el paddock con una velocidad descomunal: logró un octavo lugar en el GP de Azerbaiyán y un décimo puesto en el GP de los Estados Unidos, en Austin. Pese a esto, el equipo británico no pudo asegurarle una butaca titular al tener confirmados a Carlos Sainz y Alex Albon, por lo que el pilarense se marchó a Alpine por una cesión de cinco años, según le comentó a Infobae su mánager, María Catarineu.

En el team con sede en Enstone ocupó el rol de piloto reserva en las primeras seis carreras de la temporada 2025. Después de que el equipo eyectara de su butaca a Jack Doohan, quien tuvo problemas en sus resultados y protagonizó varios accidentes, Colapinto tuvo que tomar el mando de forma repentina. Más allá de contar con la desventaja de que se tuvo que adaptar a las características del monoplaza A525 y sin poder hacer pretemporada como sus rivales, el joven de 22 años mostró una notable progresión con el correr de las participaciones.

Incluso, Franco logró superar a su compañero Pierre Gasly en varias sesiones de clasificación y en carrera, donde el duelo está 5-3 a favor del experimentado piloto francés. Con este panorama, el argentino tiene asegurado su lugar hasta el final de la temporada, aunque está luchando para mantener su puesto en 2026.

De un lado, un pequeño Franco soñando con ser piloto de F1. Del otro, Colapinto festejando con los miles de aficionados que lo acompañan cada fin de semana en la Máxima

Así las cosas, juntando las nueve carreras con Williams en 2024 y los 18 Grandes Premios en los que participará con Alpine en 2025, Colapinto se convertirá en uno de los argentinos que más carreras disputó en la Fórmula 1. Sumará 27 en total y será el tercer corredor albiceleste con más participaciones, solamente por detrás de Carlos Alberto Reutemann (146) y Juan Manuel Fangio (51). Superará por uno a José Froilán González (26).

No obstante, lo que resta de la temporada 2025 será notablemente complicada para Colapinto y todo el equipo. El monoplaza A525 tiene severos problemas de fiabilidad y de rendimiento, algo que se relaciona con el último puesto que ocupa Alpine en el Campeonato de Constructores con solamente 20 unidades. A este contexto se suma que el equipo no llevará mejoras en el vehículo en lo que resta del año con el objetivo de apostar por el 2026, donde comenzará a regir un nuevo reglamento en la F1.

LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Williams - 2024

Gran Premio de Italia - 12° Gran Premio de Azerbaiyán - 8° (+4 puntos) Gran Premio de Singapur - 11° Gran Premio de EE. UU. - 10° (+1 punto) Gran Premio de México - 12° Gran Premio de Brasil - DNF Gran Premio de Las Vegas - 14° Gran Premio de Qatar - DNF Gran Premio de Abu Dhabi - DNF

Alpine - 2025

Gran Premio de Imola - 16° Gran Premio de Mónaco - 13° Gran Premio de España - 15° Gran Premio de Canadá - 13° Gran Premio de Austria - 15° Gran Premio de Gran Bretaña - DNS Gran Premio de Bélgica - 19° Gran Premio de Hungría - 18°