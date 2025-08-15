Deportes

Los cambios en el plantel de Los Pumas a un día del duelo con los All Blacks por el Rugby Championship

La lesión de Bautista Bernasconi obliga a realizar posibles cambios en la primera línea de Argentina a pocas horas del debut ante Nueva Zelanda en Córdoba

Por Pablo Deluca

Guardar
Bautista Bernasconi, jugador de Los
Bautista Bernasconi, jugador de Los Pumas y de Benetton

En la antesala del comienzo del Rugby Championship, Los Pumas, enfrentan algunos ajustes en el armado de su plantel. El equipo que orienta Felipe Contepomi anunció que Bautista Bernasconi quedó marginado por una lesión sufrida durante los entrenamientos previos al partido ante Nueva Zelanda, que tendrá lugar mañana a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por esta razón, Leonel Oviedo se suma como Jugador Desarrollo y Boris Wenger pasa a considerarse entre los jugadores convocables. Cabe aclarar que el ex CASI no iba a ser parte del plantel de 23, ya que está desarrollándose para jugar en el rugby de elite.

Bautista Bernasconi, nacido el 14 de septiembre de 2001, es hooker y jugador actual del Benetton Rugby en la United Rugby Championship. Un joven con mucho futuro que hoy le toca competir con dos jugadores de altísimo nivel como lo son Julián Montoya, capitán del equipo, e Ignacio Ruiz, quien compite para Perpiñán.

Bernasconi llegó al club italiano en enero de 2023 y debutó en la ronda 13 del torneo enfrentando a Munster Rugby. Antes de su llegada a Europa, formó parte de Jaguares XV en la Superliga Americana de Rugby y del Club Atlético San Isidro (CASI) en la URBA.

Como refuerzo, Leonel Oviedo se incorpora en calidad de Jugador Desarrollo. El hooker campeón con Dogos XV en el Super Rugby Américas, representa una alternativa tras la salida de Bernasconi. Por su parte, Boris Wenger, hasta ahora reserva, ocupará una posición activa entre los jugadores convocables para el compromiso con los All Blacks en caso de que algún jugador se lesione previo al partido.

Esteban Meneses, secretario Técnico Nacional
Esteban Meneses, secretario Técnico Nacional de la Unión Argentina de rugby (RugbyREUTERS/Benoit Tessier)

El staff de Los Pumas también presenta cambios. Esteban Meneses será parte del cuerpo técnico durante el Rugby Championship. Meneses, quien recientemente asumió como Secretario Técnico Nacional de la Unión Argentina de Rugby y cuenta con experiencia como entrenador del seleccionado uruguayo, acompañará al plantel durante la competencia. En paralelo, Emiliano Boffelli, ausente en la nómina para este primer cruce, acompañará al grupo en Córdoba hasta el domingo siguiente.

La reorganización del plantel refleja la dinámica de Los Pumas de cara a un inicio exigente ante los All Blacks, uno de los equipos más destacados del circuito internacional. El partido marcará el inicio del torneo en Argentina y contará con transmisión a través de Disney+.

Emiliano Boffelli, wing de Los
Emiliano Boffelli, wing de Los Pumas (REUTERS/Benoit Tessier)

El XV titular de Los Pumas:

  1. VIVAS, Mayco (31 caps)
  2. MONTOYA, Julián (C) (108 caps)
  3. DELGADO, Pedro (4 caps)
  4. MOLINA, Franco (12 caps)
  5. RUBIOLO, Pedro (23 caps)
  6. MATERA, Pablo (VC) (112 caps)
  7. KREMER, Marcos (73 caps)
  8. OVIEDO, Joaquín (13 caps)
  9. GARCÍA, Gonzalo (11 caps)
  10. ALBORNOZ, Tomás (17 caps)
  11. DELGUY, Bautista (33 caps)
  12. CHOCOBARES, Santiago (27 caps)
  13. CINTI, Lucio (34 caps)
  14. ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)
  15. MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)

Suplentes:

16. RUIZ, Ignacio (18 caps)

17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)

18. SCLAVI, Joel (27 caps)

19. PETTI, Guido (89 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)

22. CARRERAS, Santiago (55 caps)

23. PICCARDO, Justo (4 caps)

Árbitro: Pierre Brousset (FFR)

Asistente 1: Nic Berry (RA)

Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)

TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)

FPRO: Damon Murphy (RA)

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Temas Relacionados

Los PumasAll BlacksUARRugbyDeportes-argentina

Últimas Noticias

Preocupación tras el clásico de básquet en Entre Ríos por la quema de la camiseta de un jugador

Simpatizantes del Club Atlético Rosario Tala prendieron fuego una prenda del capitán de Sportivo Peñarol luego del partido. El comunicado de ambas instituciones

Preocupación tras el clásico de

El inesperado reclamo de un jugador del Inter Miami a Mascherano: “No sabés de qué vas a jugar”

Benjamín Cremaschi, norteamericano de raíces argentinas, se mostró molesto por la falta de minutos y el hecho de no tener una posición fija en la cancha

El inesperado reclamo de un

Un importante club de la Bundesliga se sumó a la pelea por fichar al Diablito Echeverri

El juvenil argentino podría marcharse del Manchester City y continuar su carrera en el fútbol alemán: Borussia Dortmund ofertó un préstamo

Un importante club de la

El partido para el olvido del arquero argentino Paulo Gazzaniga en el inicio de la Liga de España: protagonizó dos bloopers y vio la roja

El arquero argentino tuvo uno de sus peores encuentros como profesional en la derrota del Girona ante Rayo Vallecano

El partido para el olvido

El conmovedor minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota en Anfield antes del primer partido del Liverpool por la Premier League

Los Reds, que abrieron el nuevo calendario del torneo inglés ante Bournemouth, recordaron al futbolista portugués que murió en un accidente

El conmovedor minuto de silencio
ÚLTIMAS NOTICIAS
La oposición busca los votos

La oposición busca los votos para ir el miércoles a Diputados e insistir con las leyes vetadas por Miei

Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

¿Por qué casi todos los números tienen un 7? La explicación matemática

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Incendio en Caballito: un galpón ferroviario quedó envuelto en llamas que alcanzaron los cuatro metros

INFOBAE AMÉRICA
Un bombardero B-2 Spirit y

Un bombardero B-2 Spirit y cuatro F-35 sobrevolaron a Trump y Putin en el inicio de la cumbre en Alaska

La cumbre Trump-Putin en Alaska en fotos

Así recibió Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska

Crece la polémica en Reino Unido por la actuación de la soprano rusa Anna Netrebko

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

TELESHOW
Soledad compartió emotivos recuerdos por

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei