Deportes

La agenda completa de Los Pumas en el Rugby Championship 2025: fixture, formato y todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi debutará en Córdoba frente a los All Blacks

Guardar
Los Pumas debutarán en el
Los Pumas debutarán en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

Los Pumas comenzarán a escribir un nuevo capítulo en el Rugby Championship, el torneo que une a las potencias del Hemisferio Sur como los All Blacks de Nueva Zelanda, los Springboks de Sudáfrica y los Wallabies de Australia. El seleccionado argentino, comandado por Felipe Contepomi, intentará dar el golpe en el evento internacional que constará de 6 fechas en las que los equipos se enfrentarán entre sí dos veces de local, visitante y un escenario neutral, en formato de gira.

El primer escollo de Los Pumas será nada menos que ante los All Blacks, el próximo sábado 16 de agosto, desde las 18.10, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El encuentro frente a los neozelandeses será televisado en vivo por ESPN. En el mismo día, pero a partir de las 12.10 (hora de Argentina) se medirán en el Ellis Park de Johannesburgo, el local Sudáfrica ante Australia.

Una semana después, la selección argentina volverá a ser anfitriona ante Nueva Zelanda, pero en el estadio José Amalfitani de Liniers. Para septiembre, Los Pumas afrontarán su primera gira: el 6/9 visitarán a Australia en Queensland y el 13 jugarán el segundo cruce frente a los Wallabies, pero en Sydney. El 27 de ese mismo mes se trasladarán a Durban para medirse ante Sudáfrica y el sábado 4 de octubre cerrarán el calendario del año en Twickenham, Inglaterra, frente a los Springboks.

El formato del Rugby Championship, que es el torneo de mayor importancia a nivel mundial en el Hemisferio Sur y se equipara al tradicional Seis Naciones que disputan las potencias del Norte como Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Francia e Italia, constará de partidos entre todos los participantes y el seleccionado que más puntos sume será el campeón. Cabe destacar que el sistema de puntuación consiste en 4 unidades por victoria, 2 por empate y 0 por derrota. Sin embargo, se reparte un punto bonus para el equipo que convierta 4 o más tries y otro por perder por 7 o menos tries de diferencia.

Argentina en uno de sus
Argentina en uno de sus partidos ante Australia en el Rugby Championship de 2024 (REUTERS/Cristina Sille/File Photo)

Desde la creación del Rugby Championship en 2012 (reemplazó al Tres Naciones), hubo tres campeones: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Los All Blacks dominan el historial con 10 títulos, mientras que los Springboks alcanzaron la gloria en dos oportunidades, siendo además los vigentes ganadores. Los Wallabies lograron festejar por única vez en 2015. Los Pumas, en tanto, registran como mejor marca el subcampeonato de 2024, en el que lograron vencer en una oportunidad a cada una de las potencias.

LA AGENDA DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025:

  • Fecha 1: vs. Nueva Zelanda (sábado 16/8, 18.10) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
  • Fecha 2: vs. Nueva Zelanda (sábado 23/8, 18.10) en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires
  • Fecha 3: vs. Australia (sábado 6/9, 01.30) en el Country Bank Stadium de Queensland
  • Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney
  • Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Hollywoodbets Kings Park de Durban
  • Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Allianz Stadium de Twickenham, Inglaterra.

Temas Relacionados

Los PumasRugby ChampionshipAll BlacksAustraliaNueva ZelandaSudáfricadeportes-argentina

Últimas Noticias

Fue colectivero, llevó al Puma Martínez a la elite y busca revolucionar el boxeo argentino: Rodrigo Calabrese, la mente detrás del campeón

El entrenador, que fue distinguido en la Legislatura Porteña y se posiciona entre los mejores de la historia en su rubro, anticipó su ambicioso plan, que va más allá de la pelea por unificación ante Bam Rodríguez

Fue colectivero, llevó al Puma

Demoraron a hinchas de River Plate en Paraguay tras dar positivo en el test de alcoholemia en la previa del partido

El operativo dejó fuera del estadio a 11 fanáticos del Millonario por no pasar el control. La normativa de alcohol cero sorprendió a muchos y el enojo creció entre los afectados, que intentaron todo para ingresar

Demoraron a hinchas de River

La palabra de Gallardo tras el 0-0 de River ante Libertad: la vuelta de Driussi, los cambios y cuánto le falta a Salas

El entrenador analizó lo que dejó la igualdad sin goles en Paraguay por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores

La palabra de Gallardo tras

Los mejores memes del empate entre River y Libertad en Paraguay por la Libertadores: Driussi, Armani y Gallardo, los elegidos

El Millonario igualó sin tantos en Asunción por la ida de los octavos de final. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes del empate

17 frases de Cascini tras su salida del Consejo: del “Boca hoy tiene un equipazo” a su filosa respuesta a Mac Allister y Battaglia

El Mosquito, quien se despidió del esquema de fútbol del Xeneize junto a Chicho Serna, brindó una extensa entrevista en la que dio detalles del final de su gestión. Cómo terminó con Riquelme

17 frases de Cascini tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Siguen subiendo las tasas de

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

Contrabando: la Aduana incautó 2.839 bultos con mercadería ingresada de forma irregular en todo el país

Avanza la definición de la futura CGT: hay consenso sobre un triunvirato con dos nuevos dirigentes y el ascenso de una mujer

Confianza en LLA por la fiscalización en PBA: aseguran que con ayuda del PRO podrán cubrir todas las mesas

INFOBAE AMÉRICA
Tobias Dirty, en las puertas

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”