La agenda completa de Los Pumas en el Rugby Championship 2025: fixture, formato y todo lo que hay que saber

Los Pumas debutarán en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

Los Pumas comenzarán a escribir un nuevo capítulo en el Rugby Championship, el torneo que une a las potencias del Hemisferio Sur como los All Blacks de Nueva Zelanda, los Springboks de Sudáfrica y los Wallabies de Australia. El seleccionado argentino, comandado por Felipe Contepomi, intentará dar el golpe en el evento internacional que constará de 6 fechas en las que los equipos se enfrentarán entre sí dos veces de local, visitante y un escenario neutral, en formato de gira.

El primer escollo de Los Pumas será nada menos que ante los All Blacks, el próximo sábado 16 de agosto, desde las 18.10, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El encuentro frente a los neozelandeses será televisado en vivo por ESPN. En el mismo día, pero a partir de las 12.10 (hora de Argentina) se medirán en el Ellis Park de Johannesburgo, el local Sudáfrica ante Australia.

Una semana después, la selección argentina volverá a ser anfitriona ante Nueva Zelanda, pero en el estadio José Amalfitani de Liniers. Para septiembre, Los Pumas afrontarán su primera gira: el 6/9 visitarán a Australia en Queensland y el 13 jugarán el segundo cruce frente a los Wallabies, pero en Sydney. El 27 de ese mismo mes se trasladarán a Durban para medirse ante Sudáfrica y el sábado 4 de octubre cerrarán el calendario del año en Twickenham, Inglaterra, frente a los Springboks.

El formato del Rugby Championship, que es el torneo de mayor importancia a nivel mundial en el Hemisferio Sur y se equipara al tradicional Seis Naciones que disputan las potencias del Norte como Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Francia e Italia, constará de partidos entre todos los participantes y el seleccionado que más puntos sume será el campeón. Cabe destacar que el sistema de puntuación consiste en 4 unidades por victoria, 2 por empate y 0 por derrota. Sin embargo, se reparte un punto bonus para el equipo que convierta 4 o más tries y otro por perder por 7 o menos tries de diferencia.

Argentina en uno de sus partidos ante Australia en el Rugby Championship de 2024 (REUTERS/Cristina Sille/File Photo)

Desde la creación del Rugby Championship en 2012 (reemplazó al Tres Naciones), hubo tres campeones: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Los All Blacks dominan el historial con 10 títulos, mientras que los Springboks alcanzaron la gloria en dos oportunidades, siendo además los vigentes ganadores. Los Wallabies lograron festejar por única vez en 2015. Los Pumas, en tanto, registran como mejor marca el subcampeonato de 2024, en el que lograron vencer en una oportunidad a cada una de las potencias.

LA AGENDA DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025:

Fecha 1 : vs. Nueva Zelanda (sábado 16/8, 18.10) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

Fecha 2 : vs. Nueva Zelanda (sábado 23/8, 18.10) en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires

Fecha 3 : vs. Australia (sábado 6/9, 01.30) en el Country Bank Stadium de Queensland

Fecha 4 : vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney

Fecha 5 : vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Hollywoodbets Kings Park de Durban

Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Allianz Stadium de Twickenham, Inglaterra.