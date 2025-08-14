Deportes

Una figura de la selección argentina podría convertirse en el socio de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El plantel que dirige Diego Simeone ya sumó a Thiago Almada y busca a otro bastión de La Scaloneta

Nico González, junto a Mastantuono, Enzo Fernández y Julián Álvarez, en la práctica de la Albiceleste

El Atlético de Madrid renovó su plantel con la misión de dar pelea a las grandes potencias del Viejo Continente. Además de la lucha por La Liga y la Copa del Rey frente a gigantes como el Barcelona y el Merengue, el Colchonero sueña con conquistar por primera vez la Champions League. El fracaso en el reciente Mundial de Clubes motivó a Diego Simeone a realizar grandes cambios en un equipo que tiene objetivos ambiciosos.

La posible llegada de Nicolás González a la entidad de la capital ibérica podría convertirlo en el noveno refuerzo de un plantel que atraviesa una transformación profunda, marcada por la salida de figuras históricas y la incorporación de talentos emergentes. Esta apuesta por la renovación, que ya incluyó la incorporación de Thiago Almada, Dávid Hancko, Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Santiago Mouriño, Clément Lenglet y Giacomo Raspadori responde a la estrategia del Cholo de pelear en todos los frentes.

El interés del conjunto madrileño por el ex Argentinos Juniors es concreto después de que la Real Sociedad estableciera una cláusula de salida por Takefusa Kubo en 70 millones de dólares, una cifra elevada según la visión de la directiva del Aleti. Es que el japonés también estaba en los planes de Simeone, pero por la diferencia económica se inclinaría en favor del extremo de la Juventus, que podría dejar ir al atacante de la selección argentina en una suma cercana a los 34 millones de dólares.

El recorrido de Nicolás González en Europa comenzó tras su salida del Semillero del Mundo a la Fiorentina, donde disputó más de 120 partidos. Su continuidad en Turín representó una apuesta de la Vecchia Signora por revitalizar un plantel que ya no ostenta la hegemonía de temporadas anteriores. En su primera etapa, el extremo mostró destellos de su potencial, pero una serie de lesiones musculares limitaron su continuidad y afectaron su rendimiento. Hasta el momento, el delantero suma 38 presentaciones, en las que anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias.

El proceso de renovación en el plantel albirrojo también implicó la salida de referentes de la talla de Rodrigo De Paul y Ángel Correa, quienes emigraron al Inter Miami y al Tigres de México, respectivamente. A estas bajas se sumaron las de Saúl, Axel Witsel, César Azpilicueta, Reinildo, Rodrigo Riquelme, Horatiu Moldovan y Antonio Gomis.

La dirección deportiva, encabezada por Carlos Bucero, explora alternativas para reforzar la banda derecha con un perfil de regateador que compita con Giuliano Simeone, siempre y cuando se produzca una venta relevante en los próximos días. La situación de Nahuel Molina es uno de los focos de atención. El lateral argentino campeón del mundo ha despertado el interés del Bournemouth y el Southampton.

El argentino Nico González, de la Juventus, festeja luego de anotar ante Cagliari en un partido de la Copa Italia (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

Con este nuevo plantel, en el que Julián Álvarez se perfila como figura central, el Atlético de Madrid aspira a lograr los títulos que se le negaron la temporada pasada. La Araña afrontará su segundo año en el Colchonero con el objetivo de liderar una ofensiva con nuevos socios, como Álex Baena o Nico González (si se confirma el traspaso).

El campeonato pasado no fue satisfactorio para el Atlético de Madrid. El elenco del Cholo acabó el certamen a 12 puntos del Barcelona, un resultado decepcionante teniendo en cuenta que había finalizado la primera vuelta en lo más alto de la tabla con seis puntos de ventaja sobre el Blaugrana.

El cordobés fue el máximo goleador del Aleti con 29 gritos, 17 de ellos en La Liga. Fue la mejor producción del ex River desde su debut en primera y mejoró los números que había sellado en el Manchester City, donde nunca contó con la titularidad indiscutible. En el Metropolitano hay sed de revancha. Y el plan principal fue la renovación.

