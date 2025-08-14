¿Miguel Russo patea el tablero en Boca? La formación que probó en la práctica en La Bombonera, con ausencias de peso

Boca Juniors se entrenó este jueves en La Bombonera y la decisión de Miguel Ángel Russo causó sorpresa. El entrenador dispuso de una serie de cambios inesperados pensando en el duelo del próximo domingo ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

El DT introdujo modificaciones, con varias ausencias importantes, con el objetivo inmediato de poner fin a la prolongada secuencia sin triunfos que atraviesa el club y que lo tiene transitando la peor racha de su historia. Son 12 partidos en los que el Xeneize no encuentra la victoria y por el momento marcha fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, vía Tabla Anual.

La primera señal fuerte llegó con la reorganización de los planteles durante el ensayo. Russo optó por no realizar el tradicional enfrentamiento entre titulares y suplentes, sino que mezcló futbolistas experimentados y juveniles en busca de variantes eficaces para el duelo que se avecina en Mendoza. En esta nueva disposición, la defensa fue separada de la ofensiva titular para entrenar conceptos específicos. Edinson Cavani y Miguel Merentiel conformaron una de las duplas de ataque que enfrentó a la línea defensiva principal.

Las modificaciones no se limitaron al sector ofensivo. Nicolás Figal y Ayrton Costa recuperaron espacios en la zaga central tras superar sendas lesiones. Ambos fueron ubicados en el esquema principal y se perfilan como reemplazantes de Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino, quienes venían ocupando esas posiciones en los últimos compromisos. “Está recuperando su nivel, eso me gusta”, había manifestado el propio Russo sobre la mejoría futbolística de Frank Fabra, quien apareció junto a Barinaga en los costados defensivos.

Entre Rodrigo Battaglia y Milton Delgado saldría el acompañante de Leandro Paredes para visitar a Independiente Rivadavia en Mendoza este domingo (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

El armado del mediocampo fue otra de las prioridades tácticas para Miguel Ángel Russo. Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel, expresó recientemente que se sintió sin el respaldo necesario en el centro del campo, situación que llevó al técnico a ensayar nuevas combinaciones. Este jueves, Milton Delgado acompañó a Paredes, en tanto que ayer miércoles lo había hecho Battaglia, reflejando un proceso de búsqueda para definir quién será el socio ideal del volante argentino en el encuentro ante Independiente Rivadavia.

La práctica también sirvió para que jugadores como Cavani, Merentiel y Zeballos sumaran minutos competitivos ante las presiones por su andar irregular. La sorpresa estuvo dada en las ausencias de Lucas Blondel y Kevin Zenón, este último tras su pedido de ser transferido.

Los equipos que dispuso Miguel Ángel Russo fueron: Equipo A: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Alan Velasco, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Agustín Martegani; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Equipo B: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Pese a las pruebas y aún con varios días por delante, el probable equipo de Boca para visitar Mendoza formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco; y Edinson Cavani.