La respuesta del presidente de River Plate, Jorge Brito, a Florentino Pérez tras los elogios en la presentación de Mastantuono

El presidente millonario le agradeció al mandatario merengue por las palabras con las que distinguió a River Plate

A través de las redes sociales, Jorge Brito le agradeció a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por las palabras que le dedicó a River Plate durante su discurso en la presentación de Franco Mastantuono como nuevo refuerzo del club español.

“Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones”, fue parte del mensaje de Brito a Florentino, uno de los dirigentes vinculados al fútbol más exitosos de la historia.

¿Qué había dicho el presidente madridista? Todos nosotros sentimos una profunda admiración y un enorme cariño por un club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”. Con estas palabras, Florentino Pérez subrayó la dimensión emocional y la relevancia histórica que une a dos instituciones emblemáticas del fútbol mundial: River Plate y el Real Madrid. El presidente del club español, en un gesto de reconocimiento poco habitual, situó al equipo argentino en el centro de su discurso, destacando no solo su papel como formador de talentos, sino también la huella indeleble que ha dejado en la historia del club madrileño.

La intervención de Florentino Pérez no se limitó a una cortesía protocolar. Al referirse a River Plate como “un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América”, el dirigente español estableció un paralelismo entre la grandeza de ambas instituciones y la influencia que el club argentino ha ejercido en la construcción de la identidad futbolística del Real Madrid. La mención explícita a la “vinculación histórica y sentimental” entre ambos equipos remite a una relación forjada a través de décadas de intercambio de jugadores y de valores compartidos en la formación de futbolistas de élite.

Florentino Pérez le dio la
Florentino Pérez le dio la bienvenida a Franco Mastantuono (realmadrid.com)

En su discurso, Pérez puso en valor el papel de River Plate como semillero de figuras internacionales, subrayando que “en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”. Esta afirmación no solo reconoce la calidad de la cantera argentina, sino que también alude a una tradición de traspasos y colaboraciones que ha enriquecido a ambos clubes. El caso paradigmático es el de Alfredo Di Stefano, a quien el presidente definió como “nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”. La figura de Di Stefano, surgida de las filas de River Plate antes de convertirse en leyenda en España, simboliza el puente futbolístico y afectivo entre Buenos Aires y Madrid.

El discurso de Florentino Pérez se inscribe en una larga historia de reconocimiento mutuo entre River Plate y el Real Madrid, dos entidades que han sabido trascender las fronteras nacionales para convertirse en referentes globales. La alusión a los “muchos jugadores que hemos compartido” refuerza la idea de una comunidad de valores y de una visión común sobre la formación y el desarrollo de jóvenes talentos. En este contexto, la mención especial a River Plate adquiere un significado que va más allá de la coyuntura, consolidando lazos que han marcado el devenir del fútbol internacional.

EL MENSAJE COMPLETO DE JORGE BRITO A FLORENTINO PÉREZ

Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones.

La historia entre River y el Real Madrid está llena de momentos inolvidables, como aquel primer encuentro en Chamartín en 1951, también nuestra presencia en el homenaje a Paco Gento en 1965, y por supuesto, el legado eterno de Alfredo Di Stéfano, símbolo inmortal de ambos clubes.

Alfredo se formó en River y se convirtió en leyenda, es ese puente de gloria y admiración que une a River Plate con el Real Madrid. Ese vínculo se renovó muchas veces con grandes jugadores surgidos de nuestras formativas que brillaron también en el Bernabéu.

Para River es un orgullo ver que nuestras instituciones caminan unidas por la pasión, el buen fútbol, el prestigio y una historia que honra lo mejor de este deporte.

