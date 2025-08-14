Deportes

El comunicado de San Lorenzo tras las críticas por la alimentación de los juveniles en la pensión del club

“Una imagen opuesta a la realidad”, aclararon desde el Ciclón luego de las imágenes que generaron debate

Jonas Rodríguez mostró qué come en la pensión del club.

La viralización del video que el juvenil de San Lorenzo Jonás Rodríguez publicó en sus redes sociales generó mucho debate. Se multiplicaron los comentarios donde se cuestionó la alimentación que recibían los chicos que viven en la pensión del Ciclón, motivo por el cual las autoridades de la entidad de Boedo decidieron hacer una aclaración al respecto en un comunicado que se publicó en las últimas horas.

“Lamentablemente, se viralizó generando interpretaciones erróneas y terminó transmitiendo un mensaje opuesto al deseado por el futbolista y al valor y esencia del lugar”, mencionaron en primera instancia desde el club, dando cuenta de las labores del director Marcelo Gatti, quien además es psicólogo, la vicedirectora Luciana Pandullo, trabajadora social, y la nutricionista María Inés Klekl, que planifica las comidas junto a ocho cocineros.

Dentro del abanico de posibilidades en los desayunos y meriendas, enumeraron que los chicos disponen de distintas infusiones y alimentos como café con leche, té, mate cocido, leche chocolatada y yogurt con pan blanco o integral, queso untable, mermeladas, cereales, granola, avena y frustas de estación. En tanto, los almuerzos y cenas disponen de distintas proteínas e hidratos de carbono contemplando los horarios de entrenamientos: pollo, cerdo, bifes de carne, pastas, tartas y lentejas, entre otras cosas.

“Es decisión del Club reforzar el acompañamiento de los juveniles dentro y fuera de la cancha, pensando en su crecimiento como personas y ciudadanos, e insistir en el buen uso de las redes sociales y alertar sobre todo lo que implica la exposición pública tanto para ellos como para el Club”, concluyó el comunicado de San Lorenzo.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL CLUB

Uno de los orgullos de San Lorenzo es la Pensión de Juveniles, que en las últimas horas ha quedado en el centro de la escena por un video que fue realizado por uno de nuestros jugadores, con la sana intención de mostrar cómo vive cada día en ese sitio tan especial pero sin la supervisión ni autorización para generar este tipo de contenido. Lamentablemente, se viralizó generando interpretaciones erróneas y terminó transmitiendo un mensaje opuesto al deseado por el futbolista y al valor y esencia del lugar.

La Pensión de San Lorenzo es mucho pero mucho más que lo observado en el video. Tiene un director, Marcelo Gatti, que además es psicólogo. La vicedirectora, Luciana Pandullo, también es trabajadora social. Hay un grupo de 8 encargados que se distribuyen durante las 24 horas de todos los días el cuidado de los 48 chicos que ahí viven, acompañándolos permanentemente.

La nutricionista, María Inés Klekl, planifica una alimentación equilibrada, con el soporte de 8 cocineros que se reparten la elaboración de las diversas comidas diarias.

Los chicos de la Pensión tienen un amplio abanico de posibilidades para elegir todos los días en cada comida:

- Desayuno: café con leche, té o mate cocido (azúcar o edulcorante), pan blanco y pan integral, queso blanco untable, mermeladas, copos de cereal sin azúcar, granola, avena instantánea y frutas de estación.

- Merienda: pan blanco, queso blanco untable, mermeladas, yogurt, copos de cereal sin azúcar, granola, avena instantánea, leche chocolatada y frutas de estación.

- Almuerzo y cena: en general, al mediodía proteínas con distintas carnes (pollo, bondiola de cerdo, milanesas, bifes a la criolla, albóndigas, pastel de papas, pan de carne, tapa de nalga, vacío y bife de chorizo); y por la noche hidratos de carbono con pastas variadas (tallarines, ravioles), polenta y guiso de lentejas. Siempre hay entradas con tartas de jamón y queso, de verdura o empanadas. Y también hay mesa de ensaladas con variedades de verduras. Y por supuesto, frutas en ambas comidas.

La nutricionista Klekl trata de que cada mediodía la comida sea abundante en proteínas. Porque ahí no solo almuerzan los chicos de la Pensión, sino también jugadores de Reserva y otro grupo de juveniles. Son 148 en total en cada almuerzo. Mientras que en las cenas se priorizan los hidratos de carbono, con el objetivo de generar glucógeno en los músculos de los jóvenes para potenciar el rendimiento en el entrenamiento de la mañana siguiente.

A los chicos se les realizan estudios mensuales, para evaluar peso, cantidad de grasa y masa muscular. De acuerdo a esos resultados, se ajustan las dietas.

Por otra parte, hay una psicóloga que trabaja permanentemente con los chicos sobre múltiples temas y problemáticas que surgen. Todos estudian. Asisten por la tarde a la Escuela de Enseñanza Media Nº 6 (modalidad Deporte de Alto Rendimiento), ubicada a una cuadra de Ciudad Deportiva. Luego, complementan en la sala de estudio de la Pensión, donde realizan las tareas y estudian.

En los tiempos libres, reciben visitas de jugadores del plantel profesional de Primera División, que transmiten sus experiencias. Ya han pasado Jhohan Romaña, Iker Muniain y Carlos Sánchez, entre otros.

Además, en la Pensión, se realiza un taller de periodismo. Ya es un clásico la revista que producen, escriben y editan los propios chicos. Muy pronto arrancarán con un streaming. En este sentido, ellos y todas las categorías de juveniles reciben orientación sobre el manejo de las redes sociales. También asisten a charlas de género, masculinidades y prevención de adicciones al juego online.

Por supuesto, hay espacio para la recreación no solo en la sala de juegos, donde se divierten jugando al ping pong, al pool, al metegol y a distintos juegos de mesa. Este año, por ejemplo, ya han disfrutado salidas al cine, a Temaiken y al show de Fuerza Bruta.

Pensando en potenciar físicamente a sus jugadores de inferiores, San Lorenzo en este último semestre realizó la renovación total del gimnasio de Juveniles, producto de un acuerdo de marketing alcanzado con la empresa Strong.

Al cabo, los chicos de la Pensión por la mañana se entrenan y por la tarde estudian. El resto del día conviven en ese espacio confortable, de dos pisos, con 12 habitaciones en las que los 48 se distribuyen. Se encuentran contenidos en todos los sentidos.

Para finalizar, es decisión del Club reforzar el acompañamiento de los juveniles dentro y fuera de la cancha, pensando en su crecimiento como personas y ciudadanos, e insistir en el buen uso de las redes sociales y alertar sobre todo lo que implica la exposición pública tanto para ellos como para el Club.

