Deportes

Conmoción en el fútbol brasileño: un juvenil fue asesinado a balazos en su escuela

Alex Mariano Nascimento Moura jugaba en el River Atlético Clube de Piauí. Fue acribillado en el Centro Educacional de Educación Profesional (CEEP) Residencial Esplanada, en la zona sur de Teresina, Brasil

Alex Moura fue asesinado en
Alex Moura fue asesinado en su escuela

“Mariano era un joven lleno de sueños, dedicación, alegría y espíritu de equipo. Su partida precoz y violenta deja una herida irreparable en todos los que lo conocieron y admiraban”. Con estas palabras, el River Atlético Clube de Piauí expresó su pesar por el asesinato de Alex Mariano Nascimento Moura, un adolescente de 16 años que integraba el plantel sub16 del club y que fue asesinado a tiros dentro del Centro Educacional de Educación Profesional (CEEP) Residencial Esplanada, en la zona sur de Teresina, Brasil.

Según informó g1 Piauí, el crimen ocurrió en la mañana del jueves 14 de agosto, cuando el joven se encontraba en la escuela donde cursaba sus estudios. De acuerdo con la Policía Militar, testigos relataron que un hombre, cubierto con un casco, saltó el muro del centro educativo y, tras atraer a Alex fuera del aula con la ayuda de otras personas, lo sorprendió en un pasillo cercano y le disparó en al menos cuatro ocasiones. El adolescente falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

La noticia conmocionó a la comunidad escolar y deportiva de la ciudad. La dirección del CEEP Residencial Esplanada decidió liberar a los estudiantes tras el ataque, mientras que la Policía Militar acordonó la zona y solicitó la intervención del Instituto de Medicina Legal (IML) para el levantamiento del cuerpo.

EL comunicado del club
EL comunicado del club

El entorno familiar de Alex Mariano describió al joven como un estudiante regular y un apasionado del fútbol. Un tío del adolescente declaró: “Hasta donde sabemos, él no tenía involucramiento con nada. Lo que sabemos es que era un chico que estudiaba, que estaba entrenando y ya tenía incluso propuestas para la base de clubes de fútbol. Fue un buen hijo, solo él y la madre”. Luego, el medio contó que la Secretaría Estatal de Educación envió un equipo al colegio para acompañar a la comunidad tras el suceso.

Horas más tarde, el mismo medio dio a conocer que una de las hipótesis de la investigación indica que el crimen podría estar relacionado con una facción criminal. Según el delegado Francisco Costa, coordinador del Departamento de Homicidios y Protección Personal (DHPP) de la Policía Civil, Moura hizo una publicación con un arma de fuego en las redes sociales y consumía drogas dentro de la escuela.

“La escuela está vigilada por cámaras, pero hay un punto ciego, y él se aprovechó de eso y consumió drogas allí. De hecho, fue hoy a consumir drogas, y otro individuo entró desde afuera y disparó”, comentó. Luego, afirmó: “Prácticamente hemos determinado quiénes son los autores. El jefe Danúbio ya ha identificado a las personas y ha tomado declaraciones”.

El impacto del asesinato se extendió más allá del ámbito escolar. El River-Pl lamentó públicamente la pérdida de su joven deportista y manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de equipo. En su comunicado, el club subrayó: “Que encuentren consuelo en la memoria de Mariano y en la certeza de que su luz jamás será apagada. Que la justicia sea hecha”.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la Policía Militar y recogida por g1 Piauí, el atacante actuó con premeditación, ingresó al recinto escolar con la ayuda de un casco para ocultar su identidad y se dirigió directamente hacia la víctima, que fue llevada fuera del aula por otras personas. El agresor huyó tras los disparos.

