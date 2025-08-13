Deportes

“Uh, hola”: encontraron a Scaloni comprando bizcochitos en una estación de servicio y su reacción se hizo viral

El entrenador de la selección argentina se transformó en tendencia por su aparición. En septiembre, liderará a la Albiceleste en la última doble fecha de Eliminatorias

El momento viral de Scaloni en una estación de servicio

“Campeón del mundo y sigue siendo uno de nosotros”, escribió un usuario en redes sociales, sintetizando el sentimiento colectivo que despertó el reciente episodio protagonizado por Lionel Scaloni. La escena, registrada en un video que rápidamente acumuló cientos de miles de reproducciones, muestra al entrenador de la selección argentina en una situación completamente alejada de los focos mediáticos: haciendo fila en una estación de servicio para comprar un paquete de bizcochitos. El gesto, sencillo y cotidiano, desató una ola de comentarios y memes que celebraron la humildad del técnico que llevó a la Albiceleste a conquistar el Mundial de Qatar 2022.

El episodio, difundido a través de plataformas como X y TikTok, fue relatado por una joven que, según su propio testimonio, se encontró inesperadamente con Scaloni mientras aguardaba para pagar en el pequeño mercado de la estación. La sorpresa fue tan grande que apenas logró articular un saludo: “Uh… hola”. El entrenador, con una remera de la Selección, respondió con una sonrisa leve y amabilidad, antes de continuar con su compra.

El detalle que más llamó la atención de los usuarios fue el motivo de la compra. “El tipo que nos dio la tercera estrella, haciendo la fila para pagar bizcochitos como cualquier hijo de vecino”, ironizó un internauta, mientras que otro confesó: “Ni Messi me haría tanta ilusión en la fila del súper”.

Otros bromearon con la imagen de otra de las personas de las que estaban en la fila, por su parecido con otro orientador célebre. "Otra locura de Bielsa: hizo la fila atrás de Scaloni", fue el chiste que corrió como reguero de pólvora. “Para que no lo reconozcan, se puso la remera con las tres estrellas”, subrayó otro fanático.

Más allá de esta aparición pública, el Gringo, de 47 años, prepara la lista de la selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias sudamericanas, que servirá de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen para el que ya está clasificado como líder.

Argentina recibirá a una Venezuela que se sostiene en zona de repesca y agotará sus últimas fichas para ingresar a la primera Copa del Mundo de su historia de la mano del entrenador argentino Fernando Bocha Batista. El cotejo se llevará a cabo el martes 4 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 20:30, al unísono con varios partidos más. El antecedente reciente marca que la Vinotinto le sacó un empate a la Scaloneta en Maturín por la primera ronda.

Por su parte, el jueves 9 de septiembre Argentina concluirá su participación en la eliminatoria con su visita a Ecuador, en Guayaquil (arrancará a las 20:00).

Luego, disputará amistosos en las ventanas de octubre y noviembre. Todo indica que en la primera serie chocará ante México en Estados Unidos y luego, en el mismo territorio, tendrá un segundo desafío, con rival a confirmar (¿Corea del Sur?). Y en el decimoprimer mes del año se probará ante Angola y disputará otro duelo en el estadio Lusail, donde jugó (y ganó) la final del Mundial 2022. Se especula con que Estados Unidos sería su contendiente.

