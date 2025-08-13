Deportes

Edwin Cardona erró dos penales en un partido para Atlético Nacional en la Libertadores: “Es lapidario”

El colombiano desaprovechó dos penas máximas en la ida de los octavos de final ante San Pablo

Edwin Cardona fue el villano de la noche en el Atanasio Girardot: el colombiano falló dos penales en el partido de ida por los octavos de final entre Atlético Nacional y San Pablo que terminó 0-0 en Medellín. El ex Boca y Racing no pudo mover la red y así se complicó la clasificación del elenco cafetero a la siguiente ronda de la Copa Liebrtadores.

El número 10 dispuso de dos oportunidades inmejorables para adelantar al equipo local desde el punto penal. La primera ocasión llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Cardona buscó colocar su remate con la pierna derecha, pero el balón se fue desviado junto al poste. Este fallo inesperado generó alivio inmediato en el banco visitante, dirigido por Hernán Crespo. Muchos fanáticos creyeron ver la pelota dentro del arco y atinaron a festejar hasta que ahogaron su grito.

La segunda chance para Cardona se presentó a los 22 minutos del segundo tiempo. El contexto ofrecía la posibilidad de redención, pero el desenlace repitió la frustración. El mediocampista optó nuevamente por abrir el pie derecho, aunque esta vez el arquero Rafael adivinó la dirección y logró despejar el disparo, neutralizando el peligro. La reacción de Cardona, inmóvil y con el rostro cubierto, evidenció el peso del momento. Inclusive no llegó a reaccionar frente a los insultos de un rival.

“Ha perdido dos chances para gol clarísimas y perder dos así en esta eliminatoria es lapidario”, mencionó el comentarista de la transmisión. Y el relator recordó aquella noche fatídica del delantero argentino Martín Palermo en la Copa América de 1999, cuando falló tres penales en un mismo partido: “Está a uno de igualarlo”.

El entrenador argentino Javier Gandolfi sustituyó al enganche para darle lugar al ecuatoriano Billy Arce a falta de cinco minutos para el final. Con toda su frustración a cuestas, Cardona se retiró pensando en lo que vendrá. Edwin unió las palmas de sus manos frente al público en señal de perdón cuando abandonó el campo de juego y luego pateó un objeto que estaba cerca del banco para descargar su ira.

No hubo suerte en la noche de Medellín para el volante ofensivo de 32 años, que también generó una buena ocasión tras la cesión de Alfredo Morelos cuando promediaba el complemento (antes de fallar el segundo penal). El enganche sacudió desde media distancia y el balón murió en el lateral de la red pasando muy cerca del ángulo derecho. En otra de las más claras del match, Marino Hinestroza estrelló el esférico contra un poste. Los brasileños prácticamente no generaron peligro.

La imagen de Edwin Cardona cubriéndose el rostro con la camiseta tras su segundo penal fallado se propagó rápidamente en redes sociales, amplificada por la cuenta oficial de la Copa Libertadores en X, que ironizó sobre la situación con un video y la frase: “Yo cuando me animo x2”. Esta publicación, que aludía a un meme popular sobre el fracaso al intentar acercarse a alguien que interesa sentimentalmente, transformó el infortunio deportivo en un fenómeno viral, sumando presión y exposición al mediocampista colombiano.

El empate 0-0 dejó a Atlético Nacional sin la ventaja que pudo haber significado un resultado distinto de cara al partido de vuelta. La doble falla de Cardona no solo impactó en el marcador, sino que lo expuso a la crítica y al humor en redes sociales, donde la Copa Libertadores en X capitalizó el episodio para sumarse a la tendencia viral.

La revancha entre los paulistas y colombianos será el próximo martes, a partir de las 21:30, en el estadio Morumbí de Brasil. Vale recordar que el ganador de esta llave se topará en cuartos de final con quien se imponga en la serie que comenzará mañana en Río de Janeiro y enfrentará a Botafogo y Liga de Quito.

