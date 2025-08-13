Deportes

“Argentina puede ganarle a cualquiera”: la advertencia de los especialistas antes del choque entre Los Pumas y los All Blacks

John Kirwan y Scott Robertson analizaron el encuentro del fin de semana por el Rugby Championship

Por Pablo Deluca

Guardar
Robertson y Kirwan
Robertson y Kirwan

El duelo entre Argentina y Nueva Zelanda este sábado en el marco del Rugby Championship ha tomado un cariz especial, impulsado por la visión de exjugadores, entrenadores y la prensa internacional. Según recogió el podcast Rivals, el exjugador neozelandés John Kirwan identificó a Los Pumas como un equipo capaz de sorprender a las potencias del rugby mundial. El ahora analista recalcó: “No entiendo cómo la gente sigue subestimando a Argentina, porque puede ganarle a cualquiera en un buen día”. Para Kirwan, la irregularidad es el principal reto de la selección dirigida por Felipe Contepomi.

En la antesala del encuentro, el reclamo por mayor consistencia en el rendimiento argentino encontró repercusión internacional, tal como refleja Rivals. La escuadra sudamericana acumula experiencia en las ligas europeas y muestra una intensidad emocional que ya ha marcado la previa del campeonato. Kirwan ilustró esta característica al afirmar: “Si todo el equipo llora durante el himno nacional, entonces te espera un gran partido. Si solo la mitad llora, entonces todo irá bien”. Sus palabras dan cuenta de la imprevisibilidad que rodea a Los Pumas.

Robertson, entrenador de Los Pumas
Robertson, entrenador de Los Pumas (AP)

Por su parte, el entrenador principal de los All Blacks, Scott Robertson, aportó una perspectiva de respeto hacia el equipo contrario. En la conferencia de prensa previa al partido, señaló: “Crean muchas oportunidades. Son un equipo con mucha experiencia. Muchos de ellos juegan en Europa, están bien entrenados y juegan con pasión”. El técnico neozelandés subrayó que la selección argentina ha evolucionado y sabe capitalizar las ocasiones que genera. El último antecedente en Wellington, donde los argentinos superaron a Nueva Zelanda, refuerza esa condición de adversario peligroso.

El contexto competitivo del Rugby Championship también fue destacado por Robertson, quien colocó a Argentina al nivel de otros conjuntos históricos: “Tenemos al equipo australiano, que jugó muy bien al final de su serie de partidos contra los British & Irish Lions. Está Sudáfrica. Sabemos lo fuertes que son y los argentinos, en un buen día, son muy creativos. Es una competición muy reñida, muy igualada, justo lo que necesitamos”. La proximidad entre los participantes y el carácter abierto del torneo refuerzan la expectativa sobre cada enfrentamiento.

John Kirwan y Jeff Wilson,
John Kirwan y Jeff Wilson, comentaristas de rugby

Kirwan también abordó el recambio generacional dentro del rugby argentino. Admitió que la transición en el plantel es natural aunque valoró el rendimiento actual: “Ha habido toda una era de estos chicos que han estado jugando para Argentina y que creo que, en realidad, lo están haciendo muy bien”. Pese al respeto expresado hacia Los Pumas, Kirwan expresó su confianza en el seleccionado de Nueva Zelanda para el partido.

La combinación de antecedentes recientes, la experiencia acumulada por los jugadores argentinos en Europa y la pasión exhibida en cada presentación han elevado el perfil internacional de Los Pumas. Tanto en la voz del cuerpo técnico neozelandés como en la de referentes históricos, la brecha entre los equipos de elite se ha reducido y la capacidad de sorprender ya forma parte del repertorio sudamericano. Robertson sintetizó el momento al resaltar que “es rugby de alto nivel y, entre los ocho mejores, cualquiera puede ganar a cualquiera en una noche. Hay que dar lo mejor de uno mismo en cada partido”.

Temas Relacionados

RugbyLos PumasUARAll Blacksdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Cuti Romero como titular, Tottenham vence a PSG por la final de la Supercopa de Europa

El conjunto francés y los Spurs van por el primer título continental de la temporada: se miden en Udine, Italia. Televisan ESPN y Fox Sports 2 en Argentina

Con Cuti Romero como titular,

Ganó el primer set, decidió darse una ducha y lo descalificaron del torneo

Tras llevarse la primera manga por 7-5, el alemán Mats Rosenkranz se dirigió a los vestuarios pero se llevó una inesperada sorpresa al regresar para seguir el partido del Challenger de Hersonissos

Ganó el primer set, decidió

Newell’s y Atlético Tucumán se miden por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Desde las 19:30, La Lepra y el Decano se verán las caras en Salta. Transmitirá TyC Sports

Newell’s y Atlético Tucumán se

Una bandera y 17 prohibiciones: la decisión que frenó una posible guerra en la barra de Gimnasia

La Aprevide sumó a otros siete barras de la facción disidente al derecho de admisión. Y había incluido a diez. La historia detrás de una puja en ciernes

Una bandera y 17 prohibiciones:

Michael Jordan capturó un pez de 32 kilos en el “Super Bowl” de la pesca y ganó 400 mil dólares

La leyenda del básquet terminó segundo con su embarcación Catch 23 en el célebre torneo que se disputó en Ocean City

Michael Jordan capturó un pez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camión de residuos derramó

Un camión de residuos derramó combustible y se prendió fuego en plena autopista Perito Moreno

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

Inclusión laboral en tecnología: el modelo que redefine oportunidades para personas con discapacidad

La primera foto de Claudio Contardi preso tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Gustavo Grobocopatel: “A Milei hay que apoyarlo, pero luego tenemos que elegir otra persona que nos guste más”

INFOBAE AMÉRICA
Rusia se prepara para probar

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

El avance cósmico de la India: miles de millones de sueños y viajes a la Luna, Marte y Venus

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

TELESHOW
Mica Tinelli confirmó su separación

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”