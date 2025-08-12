El escalofriante KO en UFC que es candidato al mejor del año: desvaneció a su rival con una toma de lucha libre, le dio dos golpes en el rostro y lo mandó al hospital

La UFC vivió este fin de semana una actuación verdaderamente inolvidable de la mano de uno de los prospectos más interesantes que tiene la compañía: Elijah Smith venció a Toshiomi Kazama con un KO tras un slam en el primer round para candidatearse a la finalización más impresionante del año, pero también para grabar a fuego su nombre en la principal empresa de artes marciales mixtas, ya que es la 15ª vez en la historia que se gana un combate por esta vía.

El norteamericano de 22 años afrontó su segunda aparición formal en la UFC en la que fue su décima presentación como profesional y ya llamó la atención de todos. Su cruce contra el japonés de 28 años –récord de 11 victorias y 5 derrotas– estuvo enmarcado en las preliminares del UFC Vegas 109 que tuvo como estelar la victoria de Anthony Rodríguez sobre Roman Dolidze.

Pero las miradas hoy están sobre Smith después de quedarse con uno de los bonos de 50 mil dólares por protagonizar una de las actuaciones de la noche en el Apex de Las Vegas en esta presentación correspondiente al peso gallo.

El oriundo de Tokio, de 1.70m y 61.7kg, afrontaba su cuarta aparición bajo la esfera UFC tras perder las dos primeras por nocaut, pero sumar una victoria en la última con una sumisión sobre el chipriota Charalampos Grigoriou.

En apenas segundos, Smith advirtió lo que vendría con un brutal rodillazo aunque el asiático logró revertir ese impulso inicial y buscó debilitar a su rival con agarres. El norteamericano –1.75m y 61.7kg– otra vez lo puso contra las cuerdas con varios codazos en el suelo, al mismo tiempo que Kazama perseguía la intención de doblegarlo atacando sobre la pierna izquierda.

La estrategia falló y, una vez que logró liberarse de los agarres del japonés, el nacido en Colorado Springs empleó un método tan brutal como efectivo cuando restaban 51 segundos del primer round: lo tomó en el aire, lo lanzó al suelo y lo remató con dos golpes en el rostro ante un peleador que ya estaba desvanecido.

Las repeticiones fueron espeluznantes: Kazama cayó de espaldas, pero golpeó de lleno con su cuello. Cuando Elijah fue a terminar, el japonés no podría coordinar su guardia y el norteamericano alcanzó a darle dos puñetazos en la cara antes de que el árbitro anunciara el final.

El peleador japonés permaneció casi 5 minutos en la lona y fue trasladado al hospital luego (Foto: @ufc)

El luchador de 28 años debió ser atendido en el octágono inmediatamente y permaneció allí tirado durante casi cinco minutos hasta que pudieron sentarlo en el banquito mientras Smith era entrevistado. “Sabía que tenía que hacerlo correctamente el slam porque sino me iba a meter en un triángulo. Quería esos 50 mil extra, y ojalá que ese slam me dé esos 50 mil”, dijo desde el ring.

La edición oficial de UFC en Japón informó que el peleador de ese país fue trasladado de inmediato al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada: “Según los resultados de la tomografía realizada en el hospital, no se han detectado anomalías en la cabeza, la cara ni el cuello de Toshio Kazama. Tras tomar todas las medidas preventivas necesarias por parte del personal médico en el octágono, fue trasladado al hospital, pero está previsto que lo abandone en breve. Le deseamos una rápida recuperación”.

“En su debut en UFC, Elijah Smith, graduado de la Contender Series de Dana White, logró uno de los mejores nocauts del año y uno de los mejores nocauts con slam en la historia de UFC contra Toshiomi Kazama”, informó el sitio oficial de la UFC en el artículo sobre la pelea, donde destacó el “powerbomb al estilo WWE” que ejecutó el ganador. Según informó el diario USA Today, fue la 15ª vez en la historia de la UFC que hay un nocaut por slam.

En redes sociales, las imágenes se viralizaron a toda velocidad con el video y las fotos que difundió la cuenta oficial de UFC: “Elijah Smith con un posible nocaut del año”. “Haciéndose un nombre: Elijah Smith acaba de abrirse camino a golpes hasta alcanzar un resultado histórico”, escribieron desde el perfil en las publicaciones.

El árbitro paró la pelea tras los dos puñetazos que le dio en el rostro a un peleador ya indefenso (Foto: @ufc)

El norteamericano, que venía de ganarse el contrato en el Contender Series de Dana White en septiembre del 2024 cuando derrotó a Aaron Tau, tuvo su segundo éxito formal en la UFC ya que en febrero de este año había vencido por decisión unánime a Vince Morales.

Luego de replicar varios videos de su finalización ante el japonés, Smith escribió en su cuenta de Instagram: “Esto es un combate: es él o soy yo, y ya dije que iba a por todos, pero me alegro de que mi oponente esté bien y sano”.

Fue la séptima victoria consecutiva con un récord formal de 9 triunfos y 1 derrota para el norteamericano, que fue vencido por única vez a inicios del 2023 por KO. “Para serte sincero, nunca pensé que me fuese a cerrar el triángulo. Ya hay videos míos con 20 años en el gimnasio con tipos haciéndome ese tipo de triángulos, y yo los levantaba de la misma manera. Sabía que si ocurría en una pelea, podría hacer el slam. Este era el golpe sobre la mesa que necesitaba. Sobre todo demostrarme a mí mismo que podría ir por la finalización y por el highlight”, expuso en conferencia de prensa.

Smith logró su séptimo triunfo consecutivo desde que es peleador profesional (Foto: @UFC)