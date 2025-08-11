Marcos Rojo reveló la llamativa frase con la que Gustavo Costas lo convenció de ir a Racing

A pesar del error administrativo que cometió Racing, Marcos Rojo se sumó a los entrenamientos del plantel liderado por Gustavo Costas. La dirigencia de la Academia tenía la posibilidad de incorporar a jugadores en libertad de acción hasta el 24 de agosto, pero la negociación con el ex central de Boca y Estudiantes se dio cuatro días más tarde, por lo que el defensor con pasado en la selección argentina sólo podrá disputar los compromisos por la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

El experimentado estratega e ídolo de la institución de Avellaneda fue determinante en el arribo del nuevo refuerzo, que busca jerarquizar a un plantel que tiene objetivos ambiciosos.

“¿Qué fue lo que te dijo Gustavo?“, le preguntaron al Subcomandante Marcos, mientras se estaba haciendo la revisión médica antes de firmar su nuevo contrato con Racing. Y con una honestidad brutal, Rojo respondió: “Que quería a un hijo de puta en el equipo”...

Además, en el video que mostró la institución, Diego Milito recordó sus días como compañeros, cuando ambos fueron convocados para vestir los colores del representativo nacional en la Copa América del 2011. “Él estaba recién arrancando y yo ya estaba terminando mi carrera”, deslizó el presidente de la Academia. Y agregó: “Fue un gran compañero, no nos fue bien, porque volvimos en cuartos de final; pero nos sirvió para aprender muchas cosas”.

Aquel certamen continental se disputó en la Argentina y el equipo que estaba a cargo de Sergio Batista cosechó un pobre empate con Bolivia en el debut (1-1), otra igualdad sin goles frente a Colombia en la segunda presentación y cerró el Grupo A con una goleada por 3 a 0 sobre Costa Rica. Sin embargo, en el siguiente partido fue eliminado por penales ante Uruguay tras el 1 a 1 que había arrojado el tiempo reglamentario.

Con una sonrisa constante y una sed de revancha, Marcos Rojo se integró al grupo y ya trabajó a la par de sus compañeros. Como no fue a La Bombonera para ver el empate ante Boca por el Torneo Clausura, el defensor formará parte de la delegación que partirá hacia Uruguay para afrontar el próximo choque frente a Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (probablemente comience desde el banco de suplentes).

Para dicho encuentro, ya se agotaron las 4.000 localidades que la institución charrúa había puesto a disposición para los fanáticos que crucen el Río de la Plata, pero muchos viajaron sin los tickets con la esperanza de conseguir en las inmediaciones del Campeón del Siglo. Los socios y socias que no puedan trasladarse al estadio en los micros asignados a Racing -partirán del Parque Franklin D. Roosevelt entre las 15 y las 17-, deberán hacerlo por medios propios por la Avenida 102 del lado del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Sin su apellido en su camiseta, Marcos R no ve la hora de regresar a las canchas y demostrar que está a la altura para afrontar grandes desafíos.

El paso de Rojo por Boca estuvo marcado por altibajos. Si bien logró elevar su rendimiento en el primer semestre de 2025 bajo la conducción de Fernando Gago y Mariano Herrón, su ciclo quedó opacado por una serie de lesiones y episodios de indisciplina, tanto dentro como fuera del campo. Las expulsiones en un Superclásico y en las semifinales de la Libertadores 2023 ante Palmeiras, así como una declaración polémica tras el último duelo ante River en el Monumental, contribuyeron a que su figura fuera objeto de cuestionamientos por parte de la hinchada.

Al mismo tiempo, Racing será el sexto equipo por el que pase Marcos Rojo. Después de su debut con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 2009, el defensor central emprendió su aventura por Europa con un paso por Spartak Moscú de Rusia. En 2012 se marchó al Sporting Lisboa de Portugal, mientras que en 2014 recaló en el Manchester United de Inglaterra.

Después de varias temporadas vistiendo la camiseta de los Red Devils, en 2020 regresó a la Argentina para volver a jugar en Estudiantes. Sin embargo, en 2021 pasó a Boca Juniors, donde se terminó marchando en una convulsionada salida en 2025. Ahora, con 381 partidos oficiales en su espalda, Rojo representará a Racing.