El noble gesto de Leandro Paredes con el joven que lo acompañó antes del Boca-Racing: “No lo podía creer”

El notable gesto de Paredes con el chico con el que salió a la cancha

Boca Juniors empató 1-1 en su duelo contra Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura y extendió su preocupante presente en el que no gana hace 12 partidos, máxima racha de toda su historia. Pese a esto, una de las mayores ilusiones de los hinchas Xeneize está centrada en la vuelta a la institución de Leandro Paredes, que ya está siendo clave en la mitad de la cancha y brindó asistencias trascendentales. Y uno de los protagonistas en el clásico del día sábado estuvo ligado al campeón del mundo, ya que el chico que lo acompañó en la salida de los equipos a La Bombonera se viralizó en redes sociales después de darle un regalo.

El pequeño, en diálogo con TyC Sports, se mostró notablemente emocionado en la previa al encuentro por la oportunidad única que iba a tener. “Hoy salgo con los jugadores y aguante Boca”, describió con un gran entusiasmo. En esta misma línea, cuando le consultaron con quién iba a estar, comentó: “A Paredes. Le voy a decir que haga goles, no sé”.

Allí, también reveló que iba a intentar darle un regalo: “Le voy a regalar unos caramelos. Para que los coma con De Paul. Y le compartan a Messi, ojalá”. Las cámaras oficiales de la Liga Profesional y del medio mencionado capturaron el momento en el que el joven finalmente pudo conocer al campeón del mundo con sus propios ojos. Al chico se lo vio completamente emocionado y alegre después de que Paredes le diera la mano y le hablara.

El momento en el que el chico le da un regalo a Paredes

En ese mismo instante, le dio un pequeño papel, el cual el mediocampista de 31 años se lo guardó en las medias para no perderlo. Cuando el jugador de Boca se agachó para acomodarlo, las cámaras captaron al joven cantando a la par de los hinchas del Xeneize y deleitando el marco en la Bombonera.

“Sí, estuve con Leandro. Le di un versículo, no le pude dar los caramelos. Pero algo es algo. Me puse a llorar cuando entré al estadio, porque vi el recibimiento de Boca y me puse a llorar”, describió una vez volvió a las tribunas para vivir el clásico.

Por último, volvió a expresar su emoción por pisar el césped de la Bombonera y poder salir a la par de Leandro Paredes, quien le dejó un optimista mensaje para todos los aficionados del Xeneize: “No lo podía creer. Le di un abrazo y le dije que ponga huevo. Y me dijo que lo iba a dar todo para darnos orgullo a nosotros. Y nos dijo que sigamos creyendo en Boca que lo van a lograr”.

A pesar de dar la asistencia para el empate, Paredes todavía no ganó en su vuelta con Boca (Fotobaires)

Una vez finalizado el encuentro, que el elenco de Miguel Ángel Russo logró empatar en los últimos minutos después de un notable tiro libre de Leandro Paredes que logró conectar Milton Giménez, el ex Roma habló con ESPN e hizo hincapié en lo que fue el clásico contra Racing.

“Seguramente creamos más también porque había más gente ofensiva. Sufrimos al principio del primer tiempo porque estaba muy solo en el medio y la gente estaba muy adelante, pero después nos acomodamos y creo que pudimos mejorar”, sentenció sobre el desarrollo del juego.

Al mismo tiempo, Paredes valoró: “Hicimos figura al arquero de ellos (Facundo Cambeses). Más allá de los primeros minutos del primer tiempo, hicimos un buen partido, creando muchas ocasiones, errando mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene”.

Paredes también puntualizó en las oportunidades desperdiciadas y en el delicado presente que está atravesando Boca: “Nos vamos con bronca, siempre. Más jugando en nuestra cancha, con nuestra, gente, queremos ganar siempre. Queríamos salir de este momento y encontrar la victoria. Hicimos todo para poder tenerla y lamentablemente nos vamos con un sabor amargo”. Pese a esto, el Xeneize se despidió entre silbidos por la actuación y, sobre todo, por la mala racha de resultados.