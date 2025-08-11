Deportes

Así será la agenda de Los Pumas y de los All Blacks antes del debut en el Rugby Championship

La selección argentina preparará la semana en Córdoba mientras que Nueva Zelanda lo hará en Buenos Aires

Por Pablo Deluca

Felipe Contepomi luego del domingo
Felipe Contepomi luego del domingo de gol en Córdoba (Prensa UAR)

La semana previa al enfrentamiento entre Los Pumas y los All Blacks tiene una agenda definida, según información proporcionada por la Unión Argentina de Rugby (UAR). Argentina debuta en el Rugby Championship este sábado a las 18:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El seleccionado argentino ya se encuentra en suelo cordobés. Algunos de los jugadores pudieron disfrutar de un domingo distendido jugando golf en el Córdoba Golf Club y ya se preparan para encarar la semana previa al partido contra Nueva Zelanda.

El martes 12 de agosto, el seleccionado argentino realizará un entrenamiento en el Club Palermo Bajo de Córdoba a las 12:15, una práctica enfocada en aspectos tácticos y físicos, en la que el equipo abrirá sus puertas a la prensa y seguidores, permitiendo observar parte de su preparación.

Franco Molina y Rodrigo Isgró
Franco Molina y Rodrigo Isgró podrían ser titulares en Córdoba (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

El miércoles será utilizado para bajar cargas. Un día más pensado en el jugador que en el juego, para intentar descomprimir la cabeza y darle un poco de libertad fuera del rugby.

El jueves 14, el programa de actividades prevé una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento del Club Atlético Talleres a las 17:30. En ese evento, la UAR dará a conocer la formación titular de Los Pumas para el partido, hecho que suele concentrar la atención mediática y genera discusión en medios y redes por los nombres y estrategias confirmadas.

Los Pumas tratarán de vencer
Los Pumas tratarán de vencer a Nueva Zelanda por primera vez en suelo argentino (Photo by Hannah Peters/Getty Images)

El viernes 15 será el turno del tradicional Captain’s Run, última sesión de entrenamiento del equipo argentino antes del encuentro. Esta práctica está programada a las 11:20 en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde los jugadores podrán familiarizarse con el escenario del partido y el cuerpo técnico realizará los ajustes finales.

Por su parte los All Blacks dejaron atrás su paseo por La Bombonera y se enfocan en el debut del RCH. A diferencia de Argentina, los oceánicos tendrán su semana de entrenamientos en Buenos Aires.

El entrenador principal Scott Robertson y dos jugadores darán inicio a su presencia en el país con una conferencia de prensa este lunes 11 de agosto.

Rieko Ioane, Emoni Narawa y
Rieko Ioane, Emoni Narawa y Leroy Carter en La Bombonera

El martes 12, la prensa tendrá acceso controlado a la práctica de los All Blacks en el San Isidro Club a partir de las 12:00, donde podrá observar los últimos 15 minutos del entrenamiento y acceder a entrevistas con un jugador y un entrenador asistente.

El jueves 14, la agenda de los All Blacks incluye un entrenamiento en el San Isidro Club, con cámaras permitidas durante los primeros 15 minutos de la práctica matutina a las 10:15. Ese mismo día el equipo viajará hacía Córdoba donde a las 18:45, el equipo anunciará su alineación titular en una conferencia de prensa en el Hotel Quinto Centenario de Córdoba, con la presencia de Robertson y dos jugadores.

Los All Blacks harán sus
Los All Blacks harán sus entrenamientos en el SIC REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo)

Las actividades para ambos equipos concluirán el viernes 15 con sendos Captain’s Run en el Estadio Mario Alberto Kempes. Por parte de los All Blacks, la práctica está fijada a las 15:15, seguida por una entrevista en campo con su capitán, ofreciendo declaraciones y análisis previos al esperado encuentro entre ambas selecciones.

