Barracas Central y Aldosivi abren el domingo por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025

Barracas Central recibirá a Aldosivi

En la continuidad de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional se jugarán tres encuentros este domingo. Este lunes, Defensa y Justicia contra Deportivo Riestra le pondrán fin a la jornada.

BARRACAS CENTRAL-ALDOSIVI

Barracas Central recibe a Aldosivi en el flamante estadio Claudio Fabián Tapia desde las 15 horas, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de ESPN Premium.

El Guapo aún no ha conseguido victorias jugando como local, pero es uno de los líderes de la Zona A junto a Estudiantes de La Plata, producto de sus dos triunfos como visitante frente a Racing y Banfield. Los dirigidos por Ruben Darío Insua llegan entonados tras la victoria en el Florencio Sola por 3-1 y van por más.

Enfrente está el necesitado Tiburón marplatense, que está apremiado en las dos tablas por la permanencia: la Anual y la de Promedios. El conjunto que orienta Mariano Charlier no ganó en lo que va del torneo (2 empates y una derrota) y viene de repartir puntos en el estadio José María Minella ante Newell’s. Además, se quedó afuera de la Copa Argentina tras caer 2-1 ante Argentinos Juniors.

Formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rodrigo Insúa, Kevin Jappert, Nicolás Demartini, Rafael Barrios; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Ruben Insúa.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Krummer, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Ayrton Preciado; Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Luis Lobo Medina

Hora: 15

TV: ESPN Premium

INSTITUTO-PLATENSE

Instituto de Córdoba se enfrentará a Platense

En Alta Córdoba, Instituto buscará hacerse fuerte ante el campeón Platense. El partido, correspondiente a la Zona B del Clausura, comenzará a las 17, tendrá como árbitro a Andrés Gariano y será televisado por TNT Sports.

La Gloria viene de igualar sin goles ante Vélez en Liniers, pero en su estadio aún no pudo entregarle una alegría a su público, ya que fue goleado 4-0 por River Plate en la segunda jornada.

La realidad del Calamar tampoco es la ideal, ya que los dirigidos por el Kily González aún no han podido ganar luego de tres fechas y tan solo marcaron un gol. Es por eso que los de Vicente López buscarán quebrar la sequía en Córdoba.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Jonás Acevedo, Manuel Romero; Damián Puebla y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Franco Baldasarra, Leonel Picco, Guido Mainero, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Andrés Merlos

Hora: 17

TV: TNT Sports

ARGENTINOS JUNIORS-UNIÓN

Argentinos Juniors será local ante Unión de Santa Fe

En el último partido del domingo, Argentinos Juniors será local en el estadio Diego Armando Maradona frente a Unión de Santa Fe. El cotejo correspondiente a la Zona A, será dirigido por Yael Falcón Pérez desde las 20 y tendrá televisación a cargo de ESPN Premium.

El Bicho no tuvo un inicio esperado en el Torneo Clausura, ya que todavía no pudo ganar, pese a que su realidad en la Copa Argentina es diferente: viene de eliminar a Aldosivi para avanzar a cuartos de final donde chocará ante Lanús. Los comandados por Nico Diez cosecharon dos empates y una derrota y en la última fecha igualaron ante Platense en Vicente López.

Del otro lado, el Tatengue marcha invicto con 5 puntos y tiene la intención de seguir entre los mejores ocho equipos del grupo. En su pasado compromiso terminó 0-0 con Tigre en Santa Fe, pero anteriormente se impuso ante Estudiantes e igualó en La Bombonera contra Boca Juniors.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Ezequiel Cañete; Lucas Gamba y Cristian Tarragona DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Gastón Monson Brizuela

Hora: 20

TV: ESPN Premium

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA