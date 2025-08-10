La hostil reacción contra Dibu Martínez durante un amistoso del Aston Villa en Francia

La reacción contra Dibu Martínez en un amistoso del Aston Villa en Francia

El estadio Velodrome fue el escenario de un nuevo episodio de hostilidad en Francia contra Dibu Martínez durante el amistoso entre Aston Villa y Olympique de Marsella. El enojo de los fanáticos franceses no se detiene desde la final del Mundial Qatar 2022 y se volvió a manifestar durante el duelo cuando la imagen del arquero argentino apareció en la pantalla gigante y los murmullos habituales se transformaron en una sonora desaprobación.

En este encuentro de preparación para la próxima temporada de las grandes ligas europeas, el conjunto que dirige Unai Emery cayó por 3-1 ante el conjunto local. Martínez, habitual titular en el equipo inglés, permaneció en el banco de suplentes mientras el neerlandés Marco Bizot ocupó el arco. A pesar de no haber jugado, la presencia del ex Independiente no pasó inadvertida para los hinchas, quienes le manifestaron su rechazo con silbidos cuando la cara de Dibu apareció en todo el mítico estadio del fútbol galo.

En lo que tuvo que ver con las acciones del juego, el argentino Emiliano Buendía ingresó en el segundo tiempo para el equipo visitante, mientras que en el Olympique vieron acción el trío de jugadores de la Albiceleste: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Los goles del conjunto francés llegaron por medio de Pierre-Emerick Aubameyang (marcó dos veces) y Mason Greenwood, mientras que John McGinn anotó el tanto del empate transitorio para Aston Villa. El equipo inglés tiene previsto recibir al Newcastle el próximo 16 de agosto en el inicio de la Premier League.

La hostilidad hacia Martínez en Francia no es un hecho aislado. El 9 de enero, durante un partido de Champions League en Mónaco, los abucheos comenzaron desde el primer minuto. Meses después, el 9 de abril, la situación se repitió en el Parque de los Príncipes, donde el equipo de Birmingham enfrentó al París Saint-Germain por los cuartos de final del torneo europeo. En esa ocasión, el arquero argentino fue recibido con insultos y una estruendosa silbatina, incluso antes de iniciar el calentamiento. Según reportaron medios franceses, se escucharon cánticos ofensivos dirigidos a Martínez. Al mismo tiempo, el periodista Moisés Llorens relató durante la transmisión de ESPN que los insultos se extendieron durante todo el partido, afectando incluso a la familia del jugador. Llorens afirmó: “Les hizo mucho daño el Dibu, ya no solo la selección argentina en la final del Mundial ni Lionel Messi... El Dibu los volvió locos, los trastocó completamente. Dudo que pueda venir con tranquilidad a Francia”.

*Los insultos a Dibu Martínez de los aficionados de PSG

La reacción de Martínez ante este ambiente adverso fue desafiante. El arquero argentino suele mostrarse imperturbable ante los abucheos y, en su última visita a París, llegó al aeropuerto luciendo una gorra con las cuatro estrellas que representan los títulos obtenidos por la selección argentina, incluyendo el Mundial, la Finalissima y las dos Copas América. Este gesto no pasó desapercibido para la prensa francesa, que lo interpretó como una provocación. Medios locales destacaron el detalle de la gorra, mientras que el periódico Le Parisien puso el foco en el cambio de look del arquero, sugiriendo que se tiñó el cabello con los colores argentinos como una forma de burla hacia los franceses. El mismo medio subrayó que Martínez fue “copiosamente silbado” y “muy insultado” durante su estadía en la capital francesa.

A la espera del inicio de una nueva temporada con el Aston Villa y en medio de los rumores sobre una posible transferencia a un gigante de Europa, el presente de Martínez sigue siendo reconocido a nivel internacional. En la semana previa al amistoso en Marsella, el arquero recibió una nueva nominación al Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro. Dibu ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024, convirtiéndose en el primer futbolista en lograrlo en dos ocasiones consecutivas. Su desempeño ha sido fundamental tanto para Aston Villa como para la selección argentina.

En la última temporada, disputó 53 partidos con el club inglés y recibió 61 goles, según datos de Transfermarkt. Además, su aporte resultó clave para que el equipo de Birmingham alcanzara los cuartos de final de la Champions League, donde cayó ante el PSG por un ajustado global de 5-4, y finalizara en el sexto puesto de la Premier League con 66 puntos, asegurando su participación en la Europa League para la campaña 2025-2026.

En el plano internacional, Martínez volvió a ser decisivo para la selección argentina, que tras conquistar la Copa América a mediados de 2024, selló su clasificación a la Copa del Mundo 2026. El arquero, que fue figura en la final de Qatar 2022 al detener un remate clave de Randall Kolo Muani y destacarse en la tanda de penales, también ocupó el puesto 18° en la votación general al mejor jugador del mundo en la última edición del trofeo que otorga la revista France Football.

El arquero argentino con el trofeo Lev Yashin tras ser elegido el mejor del mundo en su puesto en el Balón de Oro (Action Images via Reuters/Matthew Childs)