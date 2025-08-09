Las dos chances que tuvo Edinson Cavani en el empate de Boca ante Racing y la reacción de los hinchas cuando fue sustituido

Edinson Cavani fue titular en el encuentro entre Boca Juniors y Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. A pesar de que se rumoreaba que su lugar desde el arranque podría ser ocupado por Milton Giménez, el uruguayo saltó desde inicio al campo de la Bombonera.

Sin embargo, el Matador, quien viene siendo blanco de las críticas por sus malos rendimientos y falta de gol, no pudo responder con tantos la confianza brindada por Miguel Ángel Russo, pese a que tuvo chances para hacerlo.

La primera ocasión que tuvo el delantero con pasado en Paris Saint Germain, Manchester United, Napoli, entre otros, llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Luego de un tiro de esquina ejecutado en forma de centro por Leandro Paredes, Cavani se las ingenió para anticipar en el primer palo y conectar con su taco. Para lamento del atacante, la pelota fue rechazada por el arquero de la Academia, Facundo Cambeses.

Durante la segunda mitad, el partido se mantuvo abierto y con alternativas para ambos lados. Incluso, Cavani volvió a tener una chance. Miguel Merentiel anticipó un centro de Lautaro Blanco, se quedó con el balón, desbordó y envió la pelota hacia el corazón del área, en donde esperaba el uruguayo. No obstante, el Matador no pudo conectar de forma eficiente, ya que su cuerpo quedó por delante de la pelota. Como aliciente para el atacante, la jugada fue invalidada por posición fuera de juego, aunque era para revisar en el VAR.

A los 65 minutos, el partido de Cavani culminó. Luego de no poder marcar, Russo decidió que era hora de realizar cambios en el ataque y el uruguayo fue el seleccionado para abandonar el terreno de juego. Tras recibir algunos silbidos de parte de la hinchada de Boca, el Matador se fue a sentar al banco de suplentes. En su lugar ingresó Milton Giménez. Los chiflidos se replicaron ya que junto a él salió Alan Velasco, otro de los más reprobados. Hay que remarcar que no fue unánime: algunos decidieron aplaudir al uruguayo.

Además de Cavani, quien también se mostró errático a la hora de definir también fue Merentiel. A los 18 minutos del complemento, la Bestia quedó mano a mano con Cambeses, pero definió sobre la humanidad del guardameta y no pudo abrir el marcador.

Luego, cerca de la media hora de la segunda mitad, Merentiel tuvo una clara ocasión. Tras una habilitación de Milton Giménez, el jugador con pasado en Defensa y Justicia en lugar de rematar quiso gambetear a Cambeses, que no dudó y se arrojó sobre el esférico negándole el tanto.

El primer golpe lo asestó Racing a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago Solari aprovechó un remate-buscapié de Gabriel Rojas y, tras una asistencia de cabeza de Elías Torres, definió para poner en ventaja a la visita.

La reacción de Boca no se hizo esperar. El equipo local volcó su juego ofensivo por las bandas, especialmente tras el ingreso de Exequiel Zeballos, quien reemplazó a Brian Aguirre y generó peligro con un desborde por la izquierda y un centro que no encontró destinatario.

En ese contexto, la figura de Paredes emergió como clave. El mediocampista, encargado de las pelotas paradas, envió un centro medido que encontró la cabeza de Giménez. El delantero, que había ingresado minutos antes en lugar de Cavani, conectó un remate letal para igualar el marcador a los 43 minutos del segundo tiempo.