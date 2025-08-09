Deportes

El posteo de Lucas Blondel tras quedarse afuera de los convocados de Boca Juniors ante Racing

El lateral derecho, que no fue tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo para el clásico, compartió una foto con su pareja, Morena Beltrán

Lucas Blondel festeja uno de
Lucas Blondel festeja uno de sus goles en Boca Juniors ante Racing (Fotobaires)

Lucas Blondel no formó parte de la lista de concentrados de Boca Juniors para el encuentro de esta tarde frente a Racing en La Bombonera y, tras ser marginado por segundo partido consecutivo asoma como uno de los marginados por Miguel Ángel Russo.

El lateral derecho de 28 años compartió con sus seguidores una foto de su novia, Morena Beltrán, entrenando en un gimnasio. El ex jugador de Tigre, quien tomó la fotografía, eligió la canción “Calma” de la banda uruguaya Cuarteto de Nos. La periodista deportiva respondió en su cuenta de Instagram al posteo con una frase: “Te amo, amor mío”.

“Aquí estoy para apaciguarte y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen. La paciencia tiene la raíz amarga pero da frutos dulces. Calma Vladimir...”, fue la parte de la letra de la banda uruguaya que el futbolista eligió destacar.

La realidad es que Blondel está teniendo nula participación en el ciclo de Russo en Boca. El defensor, que también forma parte del seleccionado de Suiza, no jugó ningún minuto bajo la conducción técnica del ex DT de San Lorenzo y quedó fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo, ya que tampoco había integrado el banco de los suplentes en el duelo frente a Huracán.

El posteo de Lucas Blondel
El posteo de Lucas Blondel a horas del partido de Boca-Racing (Instagram @lucasblondel17)

En estos momentos, la preferencia de Russo en el sector derecho de la defensa del Xeneize está en Juan Barinaga -titular ante Racing- y el peruano Luis Advíncula, quien fue relegado al banco de los suplentes. Recién en un tercer orden aparece la opción de Blondel, quien desde su arribo a Boca en julio de 2023 ha disputado 32 partidos, con 4 goles y una asistencia. Curiosamente, el 10 de marzo de 2024 le convirtió un gol a Racing en La Bombonera en la victoria 4-2 por la Liga Profesional.

Blondel tampoco tuvo suerte en el último tiempo con las lesiones, ya que venía de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha el 30 de marzo de 2024 en un partido ante San Lorenzo. Tras su recuperación, volvió a jugar en los playoffs del Torneo Apertura 2025 bajo las órdenes de Fernando Gago.

Por otra parte, el defensor que formó parte del plantel que viajó al Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos, fue uno de los jugadores del Boca que despidió en redes sociales a Marcos Rojo, quien continuará su carrera en Racing tras rescindir su contrato con el Xeneize. “Gracias por hacerme sentir parte desde el primer día. Te quiero mucho amigo”, escribió Lucas Blondel en Instagram con una foto abrazando al defensor platense en un entrenamiento. También lo saludaron otros colegas como el español Ander Herrera y Cristian Lema, otro de los marginados de Boca.

La siguió Frank Fabra: “Éxitos capi en esta nueva etapa. Sos un crack amigo”. Se sumó Luis Advíncula: “Gracias por tantas batallas juntos, mi hermano”. Continuó Milton Giménez: “Perro se te va a extrañar, éxitos capitán!!!”. Prosiguió Marcelo Saracchi: “Éxitos capitán, te voy a extrañar mucho”. Entre los primeros recados también apareció su esposa, Eugenia Lusardo: “Estoy orgullosa de acompañarte en este camino. Te vas con la frente en alto como sos vos LEAL y RESPETUOSO, sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante, los demás que la cuenten como quieran. Te amo”.

El posteo de Blondel tras
El posteo de Blondel tras la salida de Marcos Rojo de Boca

