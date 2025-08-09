Deportes

El emotivo gesto de los alumnos del ex colegio de Franco Colapinto con el piloto que se hizo viral

El deportista argentino recibió un homenaje especial de alumnos del Colegio del Pilar e

El hermoso gesto del Colegio del Pilar con Colapinto

Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1, recibió un reconocimiento emotivo por parte de los alumnos y autoridades del Colegio del Pilar, la institución donde cursó sus estudios. Convertido en una figura admirada por los fanáticos argentinos y referente para la juventud, el deportista bonaerense inspira a nuevas generaciones a través de su carrera internacional.

Los estudiantes del Colegio del Pilar organizaron un acto para rendirle un homenaje a Colapinto y celebraron su presencia en la máxima categoría del automovilismo mundial. Durante el evento, los chicos tocaron la clásica canción de la Fórmula 1 con melódicas y grabaron el momento en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El acto comenzó con un mensaje dirigido especialmente a Colapinto: “Franco, no importa en qué equipo corras, lo que importa es que estás caminando tus sueños“, expresó uno de los alumnos frente a sus compañeros y docentes. Luego, se sumó otra voz para remarcar el acompañamiento del colegio: “Aprendimos esta canción para vos. CDP always supports you! (¡Colegio del Pilar siempre te apoya!)”.

El video incluyó imágenes del paso de Colapinto por el colegio y registros de su reciente visita a la institución. La comunidad educativa aprovechó la ocasión para resaltar el impacto positivo del joven piloto como ejemplo de perseverancia y esfuerzo, y buscó transmitirles a los más jóvenes el valor de perseguir sus anhelos.

Franco con Laura Alonso, docente
Franco con Laura Alonso, docente del colegio en Pilar (Colegio del Pilar)

Como cierre, el colegio bilingüe sumó una frase inspiradora en inglés: “No hay nada como los sueños para crear tu futuro. ¡Camina hacia tus sueños!”. El tributo refleja el orgullo de la institución por el paso de Colapinto y su reconocimiento como modelo a seguir.

A finales de 2024, Colapinto logró culminar formalmente su formación secundaria en el Colegio del Pilar, alcanzando una meta personal que había postergado por el exigente calendario de competencias internacionales. El piloto había continuado sus estudios de manera virtual y presencial, gestionando los requerimientos académicos mientras avanzaba en su carrera profesional.

En marzo de 2025, Colapinto tuvo un gesto destacado con el colegio que lo vio crecer. Durante una visita a la institución, donó una réplica de su primer trofeo internacional, acompañado de una nota de agradecimiento para docentes y alumnos. El piloto quiso subrayar la importancia que tuvo el Colegio del Pilar en su formación y el apoyo recibido durante los años en los que debió combinar estudio y actividad deportiva. El trofeo quedó exhibido en el hall de entrada del colegio como símbolo de inspiración para toda la comunidad educativa.

Colapinto terminó la escuela secundaria
Colapinto terminó la escuela secundaria después de su estreno en la Fórmula 1 (Colegio del Pilar)

“Cuando vino a la escuela, a fines del año pasado, llegó con la humildad de siempre y además tuvo un gesto hermoso. A pesar de que recibió su título en buena ley, porque hizo todo lo que debía, nos regaló un diploma que agradecía nuestra ayuda en su recorrido educativo. Todas estas cosas hablan de quién es Franco, no hay que agregar mucho más. Es un chico que se merece este presente y en la escuela sentimos un gran honor en cada uno de sus pasos”, manifestó Laura Castro, docente de Prácticas del Lenguaje del Colegio del Pilar.

Ese mismo día, una docente recordó una frase premonitoria pronunciada por Colapinto años atrás, antes de llegar a la Fórmula 1. “En una defensa oral, cuando tenía 14 años, le pregunté cuáles eran sus expectativas y me respondió: ‘Quiero ser piloto de Fórmula 1’. Lo afirmó con una convicción que me quedé impactada. Me acuerdo que le conté a mi esposo, que es fanático del automovilismo, y él me dijo que era imposible que llegara. ‘Vos no lo conocés’, le dije. Es difícil de explicar, pero yo sentí que lo iba a lograr; siempre tuvo clarísimo cuál era su norte”, añadió Alonso.

Colapinto y una postal con
Colapinto y una postal con docentes y alumnos en su última visita al Colegio del Pilar

