A la espera del duelo de Rosario Central ante Atlético Tucumán, Sarmiento visita a San Martín de San Juan

La cuarta fecha del Torneo Clausura tendrá continuidad con el duelo que animarán San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez. En una jornada de clásicos, donde la mayoría de la atención se centrará en los cruces de Boca y Racing en La Bombonera y River Plate con Independiente en Avellaneda; en territorio cuyano se vivirá una final en la lucha por evitar el descenso.

Desde las 14:30, con arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez y la transmisión a cargo de TNT Sports, el conjunto de Leandro Romagnoli buscará confirmar su buen inicio en el certamen doméstico, tras la victoria ante Deportivo Riestra y el empate frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Para el Verde, en tanto, será el inicio del ciclo de Facundo Sava en su regreso a la institución bonaerense. Luego de la salida de Javier Sanguinetti al frente del equipo del Kiwi, el Colorado buscará darle una alegría a sus hinchas, dado que el último triunfo que se registra data de del 14 de abril, cuando sorprendió a Vélez en el José Amalfitani. Desde entonces, Sarmiento sumó dos derrotas y cuatro empates, aunque tuvo buenas actuaciones frente a Independiente y Godoy Cruz de Mendoza.

Probables formaciones

San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Lucas Diarte, Luciano Recalde, Rodrigo Cáseres, Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicólas Watson, Horacio Tijanovich, Tomás Fernández, Santiago Salle e Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta, Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Facundo Roncaglia, Jeremías Vallejos, Gastón González, Elián Giménez, Carlos Villalba, Julián Contrera, Santiago Rodríguez y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava

Hora: 14:30

Estadio: Ingeniero Hilario Sánches

Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez

TV: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN VS ROSARIO CENTRAL

(@RosarioCentral)

La actividad del sábado terminará en el norte argentino. En el Monumental Presidente José Fierro, Rosario Central visitará a Atlético Tucumán con la misión de afianzar su potencial como candidato al título en el Torneo Clausura.

Desde las 20:45, con el arbitraje de Fernando Echenique y la transmisión televisiva a cargo de la señal TNT Sports, el Canalla buscará su segunda victoria en la Zona B, luego de las producciones decepcionantes que concluyeron con empates frente a San Martín de San Juan y Godoy Cruz (el triunfo contra Lanús tampoco fue convincente).

El Decano, en tanto, cayó en su última presentación contra Deportivo Riestra, pero su comienzo fue prometedor. Es que además de la alegría ante el Santo sanjuanino y la igualdad con Central Córdoba de Santiago del Estero, el combinado de Lucas Pusineri eliminó a Boca de la Copa Argentina y agudizó la crisis del Xeneize.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Miguel Brizuela, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Ignacio Galván, Maximiliano Villa, Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Mateo Coronel y Leandro Diaz. DT: Lucas Pusineri

Rosario Central: Jorge Broun, Agustín Sández, Carlos Quintana, Juan Komar, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Federico Navarro, Giovanni Cantizano, Ignacio Malcorra, Ángel Di María y Alejo Véliz. DT: Alejo Veliz

Hora: 20:45

Estadio: Monumental Presidente José Fierro,

Árbitro: Fernando Echenique

TV: TNT Sports

BELGRANO VS BANFIELD

Al mismo tiempo del duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central en el norte argentino, en Córdoba Belgrano recibirá a Banfield.

El choque pautado en el Barrio Alberdi para las 20:45 será televisado por ESPM Premium y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Pirata viene de eliminar a Independiente en los octavos de final de la Copa Argentina y sueña con dar el golpe en el ámbito doméstico. A pesar de un comienzo irregular en el Clausura (victoria ante Huracán, empate contra Independiente Rivadavia y caída frente a Racing), los de Ricardo Zielinski sueñan en grande.

El Taladro también llegó a la cuarta fecha con 4 unidades, producto del triunfo contra Newell’s, la igualdad con Defensa y Justicia y la caída ante Barracas Central; pero Pedro Troglio ha demostrado que tiene material para revertir el pésimo semestre que hizo el equipo del sur del conurbano bonaerense en la primera parte del año.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo, Lisandro López, Mariano Troilo, Leonardo Morales, Federico Ricca, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Gabriel Compagnucci, Lucas Zelarayán, Julián Mavilla y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski

Banfield: Facundo Sanguinetti, Brandon Oviedo, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Ignacio Abraham, Martín Río, Santiago Esquivel, Juan Luis Alfaro, Tomas Adoryan, Rodrigo Auzmendi y Gonzalo Rios. DT: Pedro Troglio

Hora: 20:45

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: ESPN Premium

