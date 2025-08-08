La frase de Eduardo Domínguez en medio de los rumores de un interés de Estudiantes por fichar a Marcos Rojo tras su salida de Boca

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata, se refirió en conferencia de prensa a la posibilidad de que Marcos Rojo vuelva a vestir la camiseta del club luego de su inminente salida de Boca Juniors. Tras el triunfo ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025, lo que le permitió al Pincha tomar la cima de la Zona A, el técnico dejó frases que instalaron incertidumbre sobre la incorporación del defensor.

El Barba fue directo al ser consultado: “No tengo ni idea de la situación”. Y detalló su perspectiva sobre la chance de repatriar al marcador central: “Yo ya lo manifesté y lo he comentado: los ex jugadores, ya lo dijo Sebastián (Verón), lo dicen constantemente acá, siempre son bien recibidos. Va a depender de ellos. Nosotros estamos bien. Pero si vienen, no los voy a echar. No le voy a decir ‘no, vos no’”.

El entrenador destacó el valor de la trayectoria de Rojo, campeón de América y formado en las divisiones inferiores de Estudiantes. Sin embargo, remarcó que está conforme con el plantel actual en la zona defensiva: “Porque es un ex jugador, campeón de América, la trayectoria de Marcos no la vamos a descubrir. Pero nosotros estamos bien. Estamos con Santi (Núñez), con Ramiro (Funes Mori), con Facundo (Rodríguez), con Leandro (González Pírez), y le queremos dar el espacio a Valente (Pierani), que constantemente está yendo a las Selecciones juveniles y hay que darle el espacio”.

Con este panorama, Domínguez dio a entender que la llegada de Rojo no es prioritaria. “Después, lo que pueda pasar de acá en adelante, desconozco”, concluyó.

La situación del defensor, de 35 años, se volvió un tema de debate en La Plata. Su inminente desvinculación de Boca dejó abierto el interrogante sobre su regreso al club donde debutó como profesional. Sin embargo, existen varios factores que dificultan la operación. Por un lado, la resistencia de parte de los hinchas y, por otro, la situación del plantel. Estudiantes no logró desprenderse de Ramiro Funes Mori, lo que complica el panorama, ya que liberar ese cupo hubiera facilitado la llegada de Rojo.

Antes de que Boca acordara la desvinculación con Rojo, Juan Román Riquelme contactó a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, para intentar alcanzar un acuerdo. El ofrecimiento incluyó el pase de Rojo más una suma cercana a tres millones de dólares por la ficha de Santiago Ascacibar. Los de La Plata rechazaron la propuesta de inmediato.

Con este escenario, el futuro de Rojo permanece en suspenso y su posible desembarco en Estudiantes estaría lejos de confirmarse. En redes sociales el futbolista mostró gestos para recomponer el vínculo con la hinchada, que mantiene cierto recelo debido a su paso anterior por Boca.

Ante este escenario, Racing aparece como otra alternativa en el fútbol argentino. El entrenador Gustavo Costas manifestó interés en incorporar al defensor, quien fue contactado por el DT para conocer su disposición. Además, en el pasado reciente sonó la opción de un traspaso al Inter Miami, donde volvería a compartir equipo con Lionel Messi, aunque la familia de Rojo prefiere permanecer en la Argentina, por lo que esa posibilidad quedó en segundo plano.

Estudiantes de La Plata, que lidera la Zona A del Torneo Clausura, atraviesa un gran presente al cosechar tres victorias en fila y llega entonado al choque contra Cerro Porteño en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (el miércoles 13 de agosto, en Asunción). Luego, antes de la revancha en Uno (20 de agosto), el Pincha visitará a Banfield en el marco de la quinta fecha del torneo local (17 de agosto).