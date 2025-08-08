La agenda de los cinco argentinos que salen a escena en el Masters 1000 de Cincinnati

Mariano Navone es uno de los cinco argentinos que se presentan este viernes en el Masters 1000 de Cincinnati (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Cinco argentinos harán su debut este viernes en la primera ronda en Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa sobre superficie dura y sirve de preparación para el último Grand Slam del año, el US Open, que comenzará el 24 de agosto en Nueva York. Los primeros tenistas nacionales en salir a escena serán Camilo Ugo Carabelli, que enfrentará al japonés Kei Nishikori (67°), y Thiago Tirante, que se medirá ante el italiano Luca Nardi (97°), ambos en el primer turno de juego desde las 12:30, con televisión durante toda la jornada de Disney+ y ESPN.

La última en entrar en escena será la quinta representante del país y única compatriota en el cuadro femenino, Solana Sierra (72). La marplatense quedó como primera en la lista de aspirantes a ingresar al cuadro principal después de caer en el último cruce de la qualy y ante la baja de Naomi Osaka se adueñó de un lugar entre las 128 del torneo del estado de Ohio. Su acceso como perdedora afortunada reaviva los recientes buenos recuerdos de Wimbledon, cuando desde esa condición llegó a octavos de final del más tradicional de los Grand Slams. La bonaerense se medirá, no antes de las 19 de nuestro país, ante la joven estadounidense de 17 años, Iva Jovic (88).

Más tarde, no antes de las 15:00, será el turno de salir a escena de Francisco Comesaña y Mariano Navone (77°), que completarán la participación albiceleste.

Desde las 12:00, Camilo Ugo Carabelli tendrá un debut de cuidado ante el japonés Kei Nishikori (67°), que llegó a ser número 4 del ranking de la ATP y en 2014 jugó la final del US Open. A los 35 años, el nipón está dando sus últimos pasos como profesional y viene de un parate de tres meses, en un 2025 que lo tiene con un andar irregular con 10 victorias y 9 derrotas.

El argentino, por su parte, viene de quedar eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Toronto, también sobre superficie dura, tras retirarse por una lesión cuando caída por 6-4 y 4-1 ante el español Carballes Baena. La semana anterior fue semifinalista en el ATP de Umag sobre polvo de ladrillo. El ganador de este duelo se enfrentará en la segunda ronda ante el estadounidense Ben Shelton, número 6 del mundo y quinto preclasificado, y que viene de consagrarse campeón en el Masters 1000 de Toronto.

A la misma hora se presentará Thiago Tirante ante el italiano Luca Nardi (97°). El argentino llegó al cuadro principal tras superar la qualy y el ganador de este duelo se medirá en segunda ronda con el canadiense Denis Shapovalov.

A las 15:00, saldrán a la cancha Francisco Comesaña y Mariano Navone (77°). El primero se enfrentará con el español Jaume Munar (51°), y el ganador chocará en la próxima instancia ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, que viene de ganar los ATP de Umag y Bastad.

En tanto, en caso de superar la primera ronda, Navone, que entró al cuadro como lucky loser, irá ante el ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo.

Este jueves, Tomás Etcheverry (60°) derrotó al chino Juncheng Shang (109°) y se metió en la segunda ronda donde se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (28°). El platense, que será entrenado por las próximas semanas por Javier Frana, capitán de Copa Davis, se recuperó tras una mal arranque y logró una importante victoria.

Etcheverry se impuso por 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) y 6-4. en un partido que tuvo que ser interrumpido por lluvias y duró 3 horas y 39 minutos, en el cual estuvo 2-5 abajo en el segundo parcial, pero logró la remontada para llevar el triunfo.

Más tarde, en otro partido que fue pospuesto en más de una ocasión por las precipitaciones, Sebastián Báez superó al belga David Goffin (65°) por 6-3 y 6-1 y enfrentará al canadiense Gabriel Diallo (30) en la próxima instancia del certamen.