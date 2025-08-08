“Hermosura”: el divertido diálogo entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine

A pesar de las adversidades que tuvo que sobrepasar Franco Colapinto durante sus primeras carreras con Alpine, el argentino siempre mostró un carisma que llamó la atención en el paddock y en las ruedas de prensa. Esto también le valió para mantener una buena relación con sus compañeros de equipo en la Fórmula 1. Así como lo fue con Alex Albon en Williams, el corredor de 22 años formó una buena conexión con Pierre Gasly en el team con sede en Enstone.

Desde sus redes sociales, la escudería francesa comparte constantemente los momentos divertidos entre ambos pilotos, quienes incluso han afirmado que mantienen un gran vínculo fuera de la pista. De hecho, el experimentado corredor de 29 años suele ayudar al argentino a la hora de trabajar en la puesta a punto del monoplaza A525 durante un Gran Premio.

En las últimas horas, la cuenta oficial de Instagram de Alpine publicó un divertido encuentro entre Colapinto y Gasly. En medio de una sesión de fotografías del argentino con el equipo con sede en Enstone, el corredor francés arribó a la escena y bromeó por las poses del pilarense. “Hermosura”, le dijo Pierre, mientras que Franco le respondió inmediatamente: “¿Y vos?”. “Ya quisiera”, replicó el piloto galo.

Posteriormente, Gasly volvió a intervenir con un comentario para elogiar al albiceleste de 22 años: “Qué sexy”. Una vez finalizada la sesión de fotografías de Colapinto con la vestimenta oficial de Alpine durante la temporada 2025, Franco cerró con un “Legendario”.

Gasly y Colapinto trabajan en conjunto para optimizar el rendimiento de un monoplaza A525 que está en un nivel bajo de competitividad

Otra de las publicaciones de Alpine estuvo relacionada con el delicado presente que está atravesando el team francés. El que se expresó en nombre del equipo fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo: “Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Ahora nos encontramos en una fase crítica de nuestro trabajo para el año que viene y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha”.

La publicación del empresario italiano también fue replicada en el perfil oficial de Alpine. Además, estuvo acompañada por cuatro imágenes del propio Briatore trabajando en el pitlane y el paddock, mientras que en otras dos se mostró hablando con Colapinto y Gasly.

Cabe recordar que la escudería francesa se adentrará a las vacaciones de la Fórmula 1 en el último lugar en el Campeonato de Constructores. Alpine suma únicamente 20 unidades y se encuentra a 15 puntos de distancia del siguiente equipo, Haas. Además, a mediano plazo, la estrategia de la escudería está definida: no habrá actualizaciones en el vehículo de la presente temporada, con toda la atención dedicada al desarrollo del nuevo modelo.

Colapinto y Gasly mantienen una buena relación desde el arribo del argentino a la Fórmula 1(@AlpineF1Team)

Así las cosas, la temporada parece virtualmente sentenciada para la escudería, que ha redirigido sus recursos al proyecto de su automóvil previsto para 2026, adecuándose a la nueva normativa técnica de la Fórmula 1.

Por su parte, a pesar de que las escuderías no pueden tener actividad durante las vacaciones, Colapinto dejó entrever que seguirá trabajando exhaustivamente para encarar la recta final del año de la mejor manera. De hecho, en la previa del GP de Bélgica, manifestó que su intención era no tomarse vacaciones con el fin de mejorar su rendimiento en la categoría.

Con este panorama, después de participar en las pruebas de Pirelli para los neumáticos de la temporada 2026 donde protagonizó un accidente, Colapinto volverá a competir en la temporada oficial de la Fórmula 1 el próximo 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort. Una semana después, la Máxima viajará a Italia para correr el mítico trazado de Monza. Justamente, el piloto argentino debutó de forma oficial de la mano de Williams en el año 2024.