¿Trampa o picardía? Ganó una carrera en simulador pasando por la calle de boxes: el antecedente de Michael Schumacher

La polémica maniobra de Jarno Opmeer para ganar en F1 Sim Racing

El precedente de Michael Schumacher el 12 de julio de 1998, cuando con su Ferrari cruzó la meta por la calle externa (pit line) de los boxes para cumplir una sanción y aun así retener la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, resuena ahora en el universo de la F1 Sim Racing (carreras en simulador), tras la polémica maniobra de Jarno Opmeer en la Premier Sim Gaming League (PSGL).

En la última vuelta de la carrera disputada en el circuito virtual de Silverstone -donde Schumi venció en la vida real- el piloto neerlandés optó por una estrategia inesperada: evitó las dos curvas finales al ingresar directamente al pit lane, lo que le permitió acortar el recorrido y obtener una ruta más directa hacia la línea de meta. Esta decisión le permitió avanzar del cuarto al primer puesto, superando a Otis Lawrence de Alpine Sim Racing por apenas ocho milisegundos.

La acción de Opmeer, actual campeón mundial de F1 Sim Racing, ha generado un intenso debate en la comunidad de deportes electrónicos. El reglamento de la PSGL no contempla explícitamente este tipo de maniobras, lo que ha llevado a la organización a emitir un comunicado en el que advierte que los comisarios “podrán sancionar a los pilotos por incidentes no notificados a los comisarios o contemplados en este reglamento ni en el código de carreras”. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna resolución definitiva sobre la validez de la victoria de Opmeer, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace oficial de la competencia.

La táctica utilizada por Opmeer, aunque novedosa en el contexto de las carreras de simulación, encuentra antecedentes en la historia de la F1 real. El mencionado caso de Schumacher en 1998 demostró que la interpretación de las reglas puede abrir espacios para estrategias poco convencionales, y ahora el Sim Racing enfrenta el desafío de adaptar su normativa para evitar situaciones similares en el futuro.

La avivada de Michael Schumacher para ganar en Silverstone en 1998 (@F1)

En la Argentina hay un antecedente conocido. El 11 de septiembre de 2005, en una carrera de Turismo Carretera en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, Patricio Di Palma corrió el repechaje, que era una serie adicional con los peores clasificados en los parciales anteriores. El hijo del recordado Luis Rubén era undécimo con el Torino que construyó su padre y, mientras el resto de los pilotos circuló por la Horquilla, el arrecifeño cortó camino, ya que ingresó a los boxes por la calle externa y cruzó la meta. “¿En qué lugar del reglamento dice que está prohibido? Entonces está permitido”, esgrimió el Negro Di Palma ante los comisarios deportivos, que al no encontrar ninguna objeción reglamentaria aprobaron la avivada del Pato, quien finalmente corrió la final y llegó 22°.

La figura de Opmeer trasciende este episodio. Nacido el 11 de abril de 2000, el piloto neerlandés ha consolidado su reputación como uno de los referentes indiscutibles de la F1 Sim Racing. Ha conquistado tres títulos del Campeonato Mundial de Simulación de Carreras de Fórmula 1 en 2020, 2021 y 2025, y ha sido pieza clave en los éxitos de Mercedes-AMG Petronas Esports y Oracle Red Bull Sim Racing en el Campeonato de Constructores. Su trayectoria, marcada por la consistencia y la capacidad de adaptación, lo posiciona como un referente en la disciplina.

La temporada oficial de F1 Sim Racing se encuentra en receso (como la F1 real), lo que ha trasladado el foco de atención a las rondas restantes del campeonato PC F1 Season 40 de la PSGL. La próxima cita será el 13 de agosto en el circuito virtual de Zandvoort, donde Red Bull intentará consolidar su buen inicio de temporada frente a un staff que reúne a varios de los mejores pilotos del mundo.

Las carreras en simulador crecieron mucho en los últimos años. La pandemia de COVID-19 generó muchos más adeptos y la actividad suele tener pilotos como Max Verstappen y otros talentosos que suelen competir con profesionales del Sim Racing o incluso aficionados.