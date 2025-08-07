La oferta que Boca le hizo a Marcos Rojo para rescindir el contrato: “Lo ideal es que se vaya ahora”

Marcos Rojo jugó este viernes en el triunfo de Boca Juniors por 1-0 ante Rosario Central. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La historia de Marcos Rojo y Boca Juniors está terminada. Y con turbulencias. Lo que resta saber es cómo será ese epílogo. El defensor, de 35 años, está relegado del plantel y entrenándose lejos de sus compañeros, al igual que Marcelo Saracchi y Cristian Lema. Y la situación generó varios roces. En ese contexto, Infobae pudo saber que el club le hizo una oferta formal para cortar el vínculo.

¿Cuál es el ofrecimiento? El Xeneize le propuso pagarle los cinco meses que le quedan de contrato, que vence en diciembre. “Lo ideal es que se vaya ahora”, le indicaron a este medio desde Boca Predio. Vale remarcar que puertas adentro del club subrayan que Rojo no planteó la rescisión en Estados Unidos, como trascendió. Fue en el Mundial de Clubes cuando terminó de advertir que quedaba atrás en la consideración de Miguel Ángel Russo, quien esperó a Ayrton Costa, quien tuvo problemas con la visa y se sumó tarde a la delegación, para ser titular.

Hace dos días, el entrenador dejó en claro que lo que sucede con los relegados va más allá de una cuestión táctica. “Es una decisión del club. Por algo se llega a esa situación”, planteó.

En las últimas horas, había tomado fuerza la versión de una oferta de Boca a Estudiantes de La Plata por Santiago Ascacibar. Y en el medio había aparecido el nombre de Rojo, quien viene coqueteando con un posible regreso al Pincha, aunque previamente debe recomponer el vínculo con los hinchas, tal como martilló el presidente Juan Sebastián Verón.

Los platenses habrían rechazado la propuesta de 2.5 millones de dólares y el pase de Rojo por el volante, que ya sonó en varias oportunidades para incorporarse a la Ribera. La clave del contacto fue Kristian Bereit, representante de Rojo desde hace tiempo y también del Ruso Ascacibar, quien hace poco reveló que había recibido el llamado de Fernando Gago para sumarse a Boca.

Ahora, el ex zaguero del Manchester United y la selección argentina (jugó dos Mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018) tiene una opción de salida sobre la mesa. Este movimiento se da mientras el Consejo de Fútbol sufre una transformación profunda, tras la salida de Chicho Serna y Raúl Cascini.

Al tiempo que el presidente Juan Román Riquelme busca alternativas para la composición del órgano que maneja el fútbol en el club -Carlos Fernando Navarro Montoya, José Pekerman y el Beto Márcico son algunos de los nombres que suenan-, hoy Marcelo Delgado es el que se encarga de las negociaciones, como la de Rojo, a la espera de la incorporación de nuevos compañeros en la estructura.

En los últimos días, Rojo viene expresándose con mensajes crípticos en las redes sociales. Por ejemplo, este miércoles publicó un video con “Bandoleros” de fondo, mientras imágenes suyas, con la cinta de capitán, celebrando goles y enfrentando a River Plate, se suceden en el clip. El mensaje, aunque sin palabras, resulta inequívoco: el defensor recurrió a sus mejores momentos para reivindicar su paso por el club, justo cuando su futuro parece sentenciado.

Acto seguido, su agente, Kristian Bereit, compartió una imagen en la que se ve al defensor argentino con la casaca auriazul junto a la leyenda “Respect” (respeto).