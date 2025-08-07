Deportes

Gambeta frente cuatro jugadores y definición sutil: el golazo de Neymar en la práctica del Santos

El astro brasileño continúa buscando su mejor versión, mientras espera retornar a la selección

Cuando Neymar lanzó su dardo hacia Carlo Ancelotti, lo hizo con argumentos. El astro brasileño que podría volver a la selección de su país brilló en el último triunfo del Santos por 3 a 1 ante Juventude, donde el ex Barcelona y PSG fue determinante para que el equipo paulista se alejara de la zona de descenso.

Todos saben quién soy, no necesito demostrarle nada a nadie”, lanzó la figura internacional, tras la victoria en el Morumbí, en un mensaje que se interpretó como una misiva directa al cuerpo técnico de la Canarinha.

No conforme con su notable producción en el torneo doméstico, Ney volvió a exponer su talento en un entrenamiento del Peixe. Las cámaras capturaron el momento justo en el que el delantero trianguló con dos compañeros, se sacó de encima a tres hombres que lo acosaban para sacarle la pelota y resolvió con una exquisita definición que terminó en la red: golazo.

La expectativa gira en torno a la doble fecha FIFA de septiembre, cuando Brasil cerrará las Eliminatorias rumbo al Mundial del año que viene en Norteamérica enfrentando a Chile como local y a Bolivia en la altura. Los rumores sobre la vuelta de Ney a la selección se intensifican a medida que se acerca esa ventana internacional, especialmente después de que una lesión lo marginara de la nómina en la última convocatoria de junio, justo cuando se perfilaba para regresar tras la grave rotura de ligamento cruzado y menisco interno de la rodilla izquierda sufrida.

Desde entonces, el astro brasileño no ha vuelto a disputar un partido oficial con el representativo nacional. La incógnita sobre si septiembre marcará el esperado retorno de Neymar al combinado pentacampeón mundial permanece abierta, mientras el propio jugador insiste en que su calidad y disposición no están en duda.

Ney tiene una ficha total en el Santos de 242 partidos, 19.301 minutos jugados, 142 goles y 69 asistencias. Busca recuperar su mejor versión y poder jugar sus cartas para regresar al seleccionado para disputar el próximo Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. El elenco dirigido por Carlo Ancelotti ya está clasificado.

Además, en pleno mercado de pases en Europa, el Olympique de Marsella comenzó a averiguar la situación de la estrella sudamericana, dado que el entrenador Roberto De Zerbi sueña con sumarlo al plantel francés, donde militan los argentinos Facundo Medina y Leonardo Balerdi.

El conjunto del sur de Francia finalizó segundo en la Ligue 1 y disputará la Champions League esta temporada. Ese objetivo ambicioso puede ser un atractivo teniendo en cuenta el Mundial del próximo año en Norteamérica, que probablemente será el último de la carrera de Neymar y al que quiere llegar en un alto nivel.

Mientras tanto, el talentoso atacante se sigue preparando para el próximo compromiso del Santos, cuando el próximo sábado visite al Cruzeiro, por la fecha 19 del Brasileirao.

