Etcheverry y Báez inician su camino en el Masters 1000 de Cincinnati: ¿a qué hora y cómo ver los partidos?

Tomás Etcheverry es uno de los dos argentinos que se presentan en la primera jornada del Masters 1000 de Cincinnati

A pesar de la demora producto de las fuertes lluvias que afectaron el inicio de la jornada del día jueves, este mediodía se puso en marcha la primera ronda del cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, que cuenta con seis tenistas albicelestes en la rama masculina: Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli.

Por su parte, Francisco Cerúndolo, el argentino mejor ubicado en el escalafón mundial, no disputará el certamen debido a una molestia abdominal que sufrió durante el encuentro de la pasada semana en Toronto ante el alemán Alexander Zverev. Este jueves, a partir de las 16:00 de nuestro país, se estrenarán Etcheverry y Báez en la competición que se desarrolla en el estado de Ohio. Los encuentros se podrán seguir a través de ESPN y Disney+.

Tommy fue el centro de la atención del tenis a nivel nacional en las últimas horas. El oriundo de La Plata, quien anunció el fin de su relación profesional con Horacio De La Peña, dispondrá de Javier Frana en condición de entrenador a través de un protocolo interno de acompañamiento que posee el objetivo de brindarle al jugador contención y asesoramiento en esta etapa de transición deportiva. Según reveló la Asociación Argentina de Tenis en sus redes sociales, el capitán de la Selección Argentina de Copa Davis lo escoltará en los próximos días, en Cincinnati, y luego en el US Open, que comienza el 24 de agosto.

El primer desafío del actual 60 del ranking ATP será una promesa que busca regresar a las planas iniciales: Juncheng Shang. El chino de 20 años, pupilo del argentino Martín Alund, ocupó el Top 50 en octubre del año pasado y alzó su primer título en el circuito en el ATP 250 de Chengdu. Sin embargo, las lesiones lo dejaron fuera del lote de los cien mejores y, durante esta semana, disputará su cuarto certamen de la temporada. El encuentro está programado para el tercer turno del Grandstand, para no antes de las 16:00 de Argentina.

Sebastián Báez, el otro albiceleste que hará su debut este jueves, atraviesa una temporada irregular, luego de un destacado inicio en tres competiciones ATP en polvo de ladrillo: fue campeón en Río de Janeiro y alcanzó las definiciones en Santiago y en Bucarest. De todas formas, el sanmartinense cayó 17 lugares en el escalafón y registra un récord de cinco victorias y trece derrotas desde su paso por Chile. En su regreso a las canchas rápidas de cemento, el entrenado por Sebastián Gutiérrez enfrentará al belga David Goffin. El experimentado tenista de 34 años, quien alcanzó el Top 10, aún se mantiene dentro de los setenta del planeta y buscará, ante el argentino, su quinto éxito sobre dicha superficie en la vigente temporada. Desde las 21:30, Seba saltará a la segunda pista de mayor jerarquía del Lindner Family Tennis Center.

Si bien resta conocer el día y el horario para la programación de las siguientes jornadas, los demás albicelestes preparan sus estrenos en el certamen previo al US Open, el último Grand Slam del año. Thiago Tirante, quien viene de superar la qualy, se medirá al italiano Luca Nardi, mientras que el Lucky Loser Mariano Navone lo hará frente al australiano Adam Walton.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli chocará con el japonés Kei Nishikori y Francisco Comesaña ante el español Jaume Munar. Asimismo, Solana Sierra, eliminada en la ronda final de la clasificación, se ubica primera en la lista de posibles perdedoras afortunadas y podría ingresar al main draw del WTA 1000 de Cincinnati mediante una baja, situación similar a la que sucedió en el inicio de un histórico paso por Wimbledon.