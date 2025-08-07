El escalofriante choque en el rugby australiano que dejó a un jugador inconsciente: “No respondió por un tiempo y estábamos preocupados”

Escalofriante choque entre dos rugbiers en Australia

El partido entre Hawthorn y Collingwood, disputado en el MCG, quedó marcado por uno de los accidentes más inquietantes de la temporada de la Australian Football League (AFL). Jeremy Howe, defensor de los Magpies, fue protagonista involuntario de un brutal choque de cabezas con Jai Newcombe en los primeros minutos, una acción que paralizó a jugadores, público y transmisión por televisión.

Todo ocurrió poco después del inicio, cuando Mitch Lewis, de Hawthorn, envió el balón al vacío. Howe y Newcombe, en una carrera desesperada por alcanzar la posesión, llegaron casi al mismo tiempo, lo que desencadenó una colisión de gran violencia. Howe quedó tendido de inmediato, sin responder, mientras Newcombe, visiblemente aturdido, buscó sostén sobre sus manos y rodillas.

“¡Lewis pone el balón en una situación de pérdida de balón y Newcombe y Howe chocan frente a los banquillos!”, relató Mark Howard en Fox Footy. “Ambos están caídos, Howe es el que peor se ve, Newcombe se agarra la cabeza. ¡Un gran choque!”

La gravedad del suceso fue evidente. El juego se detuvo más de cinco minutos, el personal médico de Collingwood intervino y los servicios de emergencia retiraron a Howe en camilla bajo la atenta mirada de una multitud silenciosa y angustiada. “Tienen que parar el partido. Tienen que parar el partido. Está fuera”, reclamó el relator David King. Jack Riewoldt aportó: “Oh, Jeremy Howe no se ha movido”.

El jugador fue retirado en camilla

El impacto del accidente se reflejó también en el banco de Collingwood, según relató Kane Cornes: “También fue muy emotivo para el banco de Collingwood. Ocurrió justo frente a ellos, ante un jugador que aman. Ver a tu compañero caer así delante de ti es bastante estresante”.

El defensor de 35 años, quien volvía al equipo tras superar una lesión en la ingle que le había hecho perderse tres partidos, fue sustituido de inmediato y trasladado al hospital para estudios de precaución. El jefe de fútbol de Collingwood, Charlie Gardiner, ofreció una primera actualización al Canal 7 en el entretiempo: “Está bien, responde bien en las habitaciones y al caminar. Creemos que está bien. Lo han llevado al hospital para hacerle unas pruebas de precaución, pero esperamos que se recupere. No respondió por un tiempo y todos estábamos preocupados por él, pero una vez que los médicos lo llevaron a las habitaciones, se levantó y caminó”.

El accidente no solo afectó anímicamente a ambos equipos. Howe, figura clave en la defensa de Collingwood, fue reemplazado por Ned Long y su ausencia representa un nuevo golpe para los Magpies, que vienen atravesando un periodo irregular con apenas una victoria en sus últimos cuatro encuentros. Su baja, además, complica el objetivo de asegurar los puestos de privilegio en la tabla y suma incertidumbre para la próxima semana.

Mientras tanto, Newcombe debió pasar por el vestuario de Hawthorn para una evaluación de conmoción cerebral. Tras aprobar las pruebas médicas, regresó al campo hacia el final del primer cuarto, ante una reacción mixta de aficionados.

El partido continuó bajo el pesar del suceso. Hawthorn impuso condiciones en el marcador y se llevó una amplia victoria por 17.8 (110) a 6.10 (46). Sin embargo, para muchos, la noche quedó definida por el violento encontronazo. “Sí, fue similar a un accidente de coche”, opinó King durante la repetición, y destacó el arrojo de los deportistas: “Hay que reconocer el mérito de ambos jugadores: Howe cortó el balón y Newcombe se puso en peligro. Fue increíblemente valiente, pero se golpeó la cabeza. Es horrible verlo. A esto se someten estos chicos al más alto nivel. Un choque a esa velocidad”.