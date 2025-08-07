El contundente mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti de cara a una posible convocatoria a la selección de Brasil

El regreso de Neymar al Santos no solo ha devuelto la esperanza a los hinchas del Peixe, sino que también ha comenzado a traducirse en cifras concretas: 6 goles y 3 asistencias en 17 presentaciones, una estadística que cobra especial relevancia tras el largo periodo de inactividad que el delantero atravesó por diversas lesiones.

Este rendimiento, que apunta a una recuperación progresiva de su mejor versión, se vio reflejado en el reciente triunfo por 3 a 1 ante Juventude, donde el astro brasileño fue determinante para que el equipo paulista se alejara de la zona de descenso.

“Todos saben quién soy, no necesito demostrarle nada a nadie”, lanzó la ex figura del Barcelona y del PSG tras la victoria en el Morumbí, en un mensaje que se interpretó como una misiva directa al cuerpo técnico de la selección de su país.

La contundencia de sus palabras, sumada a su desempeño en el campo de juego, reavivó el debate sobre su inminente regreso a la Canarinha después de dos años de ausencia.

La presencia de Rodrigo Caetano, director de selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, y de colaboradores de Carlo Ancelotti en el estadio no pasó inadvertida. El contexto no podía ser más oportuno: el triunfo no solo cortó una racha de tres partidos sin alegrías, sino que también le permitió al Peixe tomar aire en la lucha por evitar el descenso en el Brasileirao. Naturalmente, la actuación de Neymar fue determinante para el resultado y, sobre todo, para alimentar las especulaciones sobre su futuro inmediato con la selección nacional.

El propio futbolista, al finalizar el choque, dejó clara su postura respecto a una posible convocatoria. “Todos conocen mi estilo, estoy disponible, soy un deportista, todavía me siento bien. Así que, depende de ellos”, afirmó, trasladando la responsabilidad de su regreso a la decisión del experimentado estratega italiano.

La expectativa gira en torno a la doble fecha FIFA de septiembre, cuando Brasil cerrará las Eliminatorias rumbo al Mundial del año que viene en Norteamérica enfrentando a Chile como local y a Bolivia en la altura. Los rumores sobre la vuelta de Ney a la selección se intensifican a medida que se acerca esa ventana internacional, especialmente después de que una lesión lo marginara de la nómina en la última convocatoria de junio, justo cuando se perfilaba para regresar tras la grave rotura de ligamento cruzado y menisco interno de la rodilla izquierda sufrida.

Desde entonces, el astro brasileño no ha vuelto a disputar un partido oficial con el representativo nacional. La incógnita sobre si septiembre marcará el esperado retorno de Neymar al combinado pentacampeón mundial permanece abierta, mientras el propio jugador insiste en que su calidad y disposición no están en duda.

Ney tiene una ficha total en el Santos de 242 partidos, 19.301 minutos jugados, 142 goles y 69 asistencias. Busca recuperar su mejor versión y poder jugar sus cartas para regresar al seleccionado para disputar el próximo Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. El elenco dirigido por Carlo Ancelotti ya está clasificado.