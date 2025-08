Guillermo Barros Schelotto habló del interés de Vélez por el Changuito Zeballos: el llamado del Fortín a Boca

A Vélez Sársfield se le vienen encima los octavos de final de la Copa Libertadores y, aunque a priori está retirado del mercado de pases, todavía no se descartan algunos nombres que serían más que potables para el cuerpo técnico. En la última conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto volvió a ser contundente respecto a la posible llegada de Exequiel Zeballos, quien desde hace rato está instalado en Liniers.

“De lo de Zeballos no sé nada, no puedo decir nada. Todo el mundo del fútbol sabe de su calidad como jugador y que a cualquier entrenador del fútbol argentino le gustaría tenerlo como extremo, sí. Pero no hemos hablado de eso con la dirigencia”, fue lo que apuntó el Mellizo, quien ya había sido elogioso con el Changuito luego de la conquista de la Supercopa Internacional en la final contra Estudiantes de La Plata.

En pleno festejo, Guillermo había dicho sobre el santiagueño: “Obvio que me gusta. Son jugadores distintos, que por distintas circunstancias no están impactando de la manera en que podrían hacerlo. No me corresponde opinar de otro equipo y más de un club en el que estuve porque nunca me gustó o les gusta a los entrenadores cuando otros entrenadores opinan. Pero opino solamente de él, que me gusta y que es un jugador bárbaro”.

Lo concreto es que, según pudo averiguar Infobae, Vélez hizo un sondeo para consultar por las condiciones de Zeballos, quien no está teniendo protagonismo desde el arribo de Miguel Ángel Russo como técnico. Hace algunas semanas, la directiva xeneize desestimó una propuesta del fútbol de Arabia Saudita por considerarla baja. A la espera de que arribe alguna otra oferta, el Fortín apareció como una alternativa para relanzar su carrera.

El Changuito pretende sumar minutos, pero en Boca está un tanto relegado (REUTERS/Marco Bello)

Desde el entorno del futbolista de 23 años, que tiene contrato en la Ribera hasta fines de 2026, aseguraron que solamente hubo consultas informales. No obstante, también ventilaron una frase que dejó al descubierto el interés firme del Mellizo por dirigirlo: “Si fuera por Guillermo, Exequiel ya estaría entrenando en la Villa Olímpica”.

Respecto a su situación en Boca, Zeballos sumó minutos en los tres partidos del Mundial de Clubes: 26’ en el empate ante Benfica, 11’ contra Bayern Múnich y 26’ ante Auckland City (solamente fue titular en el último, en el que pidió el cambio por una molestia muscular que no llegó a ser lesión). Llamativamente Russo lo borró de las primeras dos convocatorias para el Torneo Clausura (Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe), aunque volvió a ser citado contra Atlético Tucumán (Copa Argentina) y Huracán (campeonato), pero no ingresó.

En cuanto al mercado, Vélez tendrá la chance de sumar un jugador ya que transfirió a Valentín Gómez después del cierre del 24 de julio. Además, está a punto de ser traspasado a préstamo el arquero Randall Rodríguez y hasta se mantiene con posibilidades de ser vendido Maher Carrizo, la joya de su cantera. Esto habilitaría a los de Liniers a cubrir esas bajas y Zeballos aparece en el radar. No será sencillo desde lo económico, ya que los velezanos no están dispuestos a comprar la totalidad de su ficha y optarían un préstamo con cargo y opción de compra. Por su parte, Boca exigiría que el jugador formado en su casa extienda su vínculo antes de ser prestado.

Por lo pronto, Zeballos apunta a ser citado de cara al partido que Boca afrontará este sábado ante Racing por la cuarta jornada de la Zona A en el Torneo Clausura. Vélez, en tanto, visitará este jueves a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y luego abrirá su llave de octavos de Libertadores ante Fortaleza en Brasil, el martes 12 de agosto.