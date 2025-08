La oferta de Vélez por el Changuito Zeballos que Boca rechazó: cuánto pide el Xeneize por su ficha

Carlos Zambrano le mandó advertencia al 'Changuito' Zeballos de cara al Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025.

“Todo el mundo del fútbol sabe la calidad de jugador que es y a cualquier entrenador le gustaría tenerlo como extremo”. Con esta frase, Guillermo Barros Schelotto dejó en claro el deseo que tiene por tener a Exequiel Zeballos en su plantel, aunque evitó confirmar cualquier gestión concreta por su pase.

Sus dichos en plena conferencia de prensa aumentaron los rumores sobre el interés de Vélez por el delantero de Boca, pero las pretensiones del Xeneize estuvieron fuera del alcance del Fortín.

El atacante, que mantiene contrato con la entidad boquense hasta diciembre de 2026 y posee una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, atraviesa un presente marcado por la falta de minutos y la incertidumbre sobre su futuro. Desde el empate ante el Auckland City en el Mundial de Clubes, el Changuito no ha vuelto a sumar rodaje bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo: no fue convocado en las dos primeras fechas del Clausura y, tras una conversación con el experimentado entrenador, apenas integró la lista de concentrados sin ingresar desde el banco en la última derrota ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

Además, el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme ha adoptado una postura firme respecto a una posible transferencia. Es que Vélez presentó una oferta de 3.5 millones de dólares por el 50% de la ficha del atacante, propuesta canalizada a través del representante del futbolista, pero los números están lejos de los deseos de la directiva del Xeneize.

La respuesta del club de la ribera fue negativa, al considerar insuficiente la cifra. No obstante, en Boca aseguraron que están dispuestos a negociar, pero establecieron como piso 5 millones de dólares por el 70% de los derechos económicos del futbolista.

El interés de la entidad de Villa Luro no es el único que ha surgido en las últimas semanas. Tanto Sevilla como Elche realizaron sondeos por el delantero, aunque las conversaciones no prosperaron y no se formalizó ninguna propuesta concreta. Mientras tanto, la situación de Zeballos en el plantel de Boca se complica: relegado en la consideración de Russo, quien ya apartó a otros futbolistas como Marcos Rojo y Marcelo Saracchi, el atacante entrena con el grupo pero no logra recuperar protagonismo.

El propio Guillermo Barros Schelotto fue categórico cuando le consultaron sobre la posibilidad de sumarlo para el segundo semestre del año. “De lo de Zeballos no sé nada, así que no puedo decir algo. No hemos hablado de eso con la dirigencia”, subrayó. A pesar de la negativa, el propio entrenador reconoció la categoría del extremo y la intención de reforzar a un plantel que tiene como máximo objetivo dar el golpe en la Copa Libertadores.

El delantero surgido de las divisiones juveniles debutó en el primer equipo en 2020 e integró distintos ciclos bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra. Su perfil ofensivo, velocidad y capacidad de desborde lo posicionaron como una de las promesas más valiosas del club en los últimos años. En especial luego de que el propio Russo lo desafectara de las últimas convocatorias frente a Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe, por la primera y segunda fecha del torneo. En tanto, frente a Atlético Tucumán en la Copa Argentina y Huracán, por el campeonato doméstico, volvió a ser convocado pero no tuvo minutos.

“Todo el que escribió algo de Exequiel Zeballos se equivoca, en algún momento vamos a hablar. Estoy esperando yo el momento para hablar con él. Pensá que yo lo puse en Primera, lo conozco bien; entonces hay muchas cosas que dicen que son tonterías. Yo sé cómo y lo conozco bien, estoy esperando el tiempo, el momento, cómo está él, sus características, que lo lleve a otro nivel y a otro momento", dijo el DT en la última conferencia de prensa.