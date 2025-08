¿Guiño a Estudiantes? El particular posteo de Marcos Rojo tras ser apartado del plantel de Boca Juniors

Marcos Rojo saludó a Estudiantes por su cumpleaños

La imagen de Marcos Rojo en primer plano, envuelta en los colores rojo y blanco y con el Estadio UNO de fondo, apareció en la cuenta de Instagram del defensor justo cuando los rumores sobre su futuro deportivo alcanzan su punto más álgido. Sin acompañar la publicación con palabras, el gesto visual se interpretó como un guiño a Estudiantes de La Plata en el día de su aniversario número 120.

Vale recordar que el zaguero no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en Boca Juniors y que el Pincha fue el club que lo formó y al cual regresó en 2020 tras su paso por Europa. El mensaje de Rojo, difundido en sus redes sociales, se produce mientras el mercado de pases entra en su fase final y el plazo para inscribir jugadores en la Copa Libertadores expira el 8 de agosto.

A comienzos de julio, el propio Rojo se comunicó con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, para manifestar su deseo de regresar al club donde se formó. Esta iniciativa surgió después de que el jugador quedara prácticamente fuera de la consideración del cuerpo técnico de Boca. Sin embargo, desde ese contacto inicial, no se registraron avances concretos y la situación permanece en un punto muerto.

El posteo de Marcos Rojo

En ese sentido, fue el propio Verón quien pidió cautela sobre los rumores de una posible vuelta, ya que el defensor no se fue en los mejores términos del León. "Conmigo no es el problema, no es personal. Es más, le dije: ‘A mi no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? De nada. Vos sos un flaco que tenés tu edad y sabés bien qué es lo que hacés y lo que no hacés, Las decisiones que tomás’“, respondió la Brujita en una entrevista que le realizó 0221.com.ar.

“Siempre hay cosas que las aprendí en el club y trato de trasladarlas, porque también las he visto. Tenés que tratar de irte bien, ¿viste? No solo vos, sino todo el contexto, porque nos pasa eso", había agregado Verón.

Mientras tanto, Estudiantes inició la segunda parte del año con su participación en el Torneo Clausura y se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. El club celebró su aniversario 120 con saludos institucionales, entre ellos el de Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien felicitó tanto a la institución como a Verón.

Rojo, quien llegó a Boca en febrero de 2021 tras su paso por el Manchester United y la selección argentina, acumuló 118 partidos y 9 goles con la camiseta azul y oro. Su último partido oficial fue el 10 de mayo, cuando el equipo, dirigido interinamente por Herrón, venció a Lanús por penales en los cuartos de final del Torneo Apertura.

El defensor, de 35 años, busca facilitar su salida del Xeneize y acercarse nuevamente a Estudiantes, aunque la dirigencia del Pincha insiste en que solo avanzarán si la operación no representa una erogación económica. Su contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, lo obliga a cumplir con sus obligaciones contractuales, aunque el club ya le comunicó que solo aceptará su salida si recibe una oferta formal que compense la rescisión anticipada.