La insólita apuesta del US Open: grabará un reality de citas durante el torneo

El US Open graba un reality de citas durante el torneo para atraer a nuevas audiencias (REUTERS/Shannon Stapleton)

El US Open, siempre atento a las tendencias del entretenimiento global, sorprende con una decisión inesperada: la producción y grabación de un reality de citas en pleno desarrollo del torneo, bajo el título Game, Set, Matchmaker.

La propuesta para este año representa una ruptura con el tradicional perfil del evento, que se reinventa para conectar con audiencias jóvenes y digitales, fusionando el alto rendimiento deportivo con la cultura pop y el storytelling televisivo.

El primer reality romántico grabado en el corazón del tenis

El torneo, reconocido tanto por su historia como por su espíritu vanguardista –fue el primero de los Grand Slams en implementar pistas duras y horarios nocturnos– redobla su apuesta por la innovación con un formato hasta ahora inexplorado en este escenario.

La serie es la primera experiencia en la que un torneo de tenis de élite produce y transmite un reality de citas propio, grabado íntegramente en las instalaciones donde se compite por la corona de uno de los majors más prestigiosos del circuito.

La protagonista, Ilana Sedaka, joven originaria de Long Island y residente en Miami, se convierte en el eje de la historia. Con formación en patinaje artístico y ahora dedicada profesionalmente al pilates, busca a su “pareja de dobles” entre siete pretendientes seleccionados entre influencers, aficionados y personalidades digitales.

El reality –grabado durante la Fan Week y cuyo estreno se dará al inicio del evento principal, del 24 de agosto al 7 de septiembre de 2025– transforma los espacios emblemáticos del US Open en escenarios de citas, desafíos y eliminaciones.

El US Open innova al integrar influencers, marcas y desafíos románticos en sus instalaciones deportivas (Europa Press)

Innovación y estrategia: captar nuevas audiencias globales

Para la organización, el objetivo es claro: ampliar el alcance y conectar con públicos menos tradicionales, especialmente quienes consumen contenido híbrido de entretenimiento y deporte a través de plataformas digitales.

Jonathan Zipper, director senior de redes sociales de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA), lo resume así: “Nos entusiasma abrir nuevos caminos con ‘Game, Set, Matchmaker’... Es el momento perfecto para lanzar un concepto divertido y orientado a las redes sociales, que conecta a los aficionados en la intersección entre el tenis, la cultura pop y el entretenimiento”.

La serie se emite a través de YouTube, alcanzando tanto a quienes asisten al torneo como a la audiencia global y a las nuevas generaciones, acostumbradas al lenguaje rápido e interactivo de los realities y las redes sociales.

Un movimiento que sigue la ola global de los realities de citas

El US Open no inventa el género, pero inaugura su desembarco en el ámbito del deporte de máxima competencia. El fenómeno internacional de los realities de citas –potenciado por éxitos masivos como Love Island y Too Hot To Handle– fue ampliamente analizado por medios como The New York Times y The Washington Post.

Estos destacan su habilidad para capturar la obsesión millennial con el romance, el exhibicionismo y la emocionalidad en escenarios controlados, sumando millones de espectadores y una enorme viralidad en redes sociales.

El experimento del US Open abre el debate sobre el futuro del entretenimiento en eventos deportivos (AP Foto/Seth Wenig)

Otras producciones como The Bachelor, First Dates, Singles Inferno o FBoy Island refuerzan la tendencia: las historias de amor en tiempo real, los desafíos románticos y la mezcla de competencia y autenticidad están en el centro de la conversación cultural de la era digital. El reality del US Open se inscribe en esa lógica de entretenimiento expansivo, llevando el modelo directo al universo del deporte profesional.

Impacto, riesgos y nuevos horizontes para el evento

La apuesta no pasa desapercibida en la industria. Para expertos en marketing y producción audiovisual, es una señal de que los grandes eventos deportivos están dispuestos a experimentar con el cruce de formatos para mantenerse relevantes.

El US Open, que en los últimos años ha reforzado su presencia en redes, cuenta con cifras récord de seguidores y visualizaciones multicanal; la expectativa es que Game, Set, Matchmaker amplíe aún más esa base y brinde retornos de visibilidad para patrocinadores y colaboradores.

El experimento abre preguntas sobre el posible impacto a futuro. ¿Se replicará el modelo en otros deportes y torneos? ¿Serán los realities el nuevo vehículo para contar la historia de los grandes eventos? Wimbledon, Roland Garros o la NBA podrían observar con atención los resultados.

Además, la exposición de la vida sentimental de los participantes plantea retos sobre la presión mediática y la búsqueda de “autenticidad” en un contexto cada vez más competitivo y público.

Voces desde adentro y la mirada del público

Game, Set, Matchmaker fusiona tenis, cultura pop y entretenimiento en el Grand Slam estadounidense (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Ilana Sedaka expresó entusiasmo y sorpresa ante el desafío: “El US Open siempre ha sido uno de los eventos deportivos más icónicos del país, y crecer cerca del estadio lo convirtió en una cita anual ineludible para mí. Ahora, vivir esta experiencia en un escenario tan legendario resulta irreal y sumamente especial”.

La joven llega “lista para competir y emocionada de formar parte de algo más grande”, en una apuesta que une pasión personal y visibilidad global.

Las reacciones en redes sociales y foros de aficionados muestran curiosidad, expectativa y hasta cierto escepticismo; algunos celebran la apertura y la frescura, mientras otros discuten los límites entre deporte y espectáculo.

El futuro del engagement deportivo

El reality del US Open no solo actualiza la imagen del torneo, sino que marca el inicio de una nueva etapa para los grandes eventos deportivos, donde la pista central puede ser también escenario de historias humanas, romances y narrativas digitales.

La producción, la conexión con influencers y la transversalidad de las plataformas confirman que el entretenimiento de alto impacto llegó para quedarse.

Ya no se trata solo de puntos, sets o partidos: el US Open apuesta a conquistar el corazón –y la atención– de una nueva audiencia global, decidida a vivir el tenis desde todos los ángulos posibles.