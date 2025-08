“Expulsado y vetado”: la aguda mirada de los medios ingleses sobre el conflicto de Marcos Rojo en plena crisis de Boca

Rojo, con la casaca de Boca y la del Manchester United

Boca Juniors busca la salida en medio de una extensa crisis, que no logró cortar ni la llegada de Miguel Ángel Russo como técnico -es su tercera gestión-. Tras la caída del domingo 1-0 ante Huracán, el clima interno empeoró, sobre todo luego del cambio de Miguel Merentiel -quien terminó marchándose directo al vestuario, donde habría roto un vidrio- y luego de algunos cortocircuitos que derivaron en que los jugadores relegados (Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema) fueran separados del plantel.

Incluso, trascendió un encendido diálogo entre el Consejo de Fútbol, encabezado por Marcelo Delgado y Raúl Cascini, y los citados Rojo y Saracchi. “‘Boca no gana un partido y los culpables somos nosotros dos y Lema que no jugamos. Ustedes tienen quilombos por todos lados, todos los días y los culpables somos nosotros que estamos acá. Ustedes se quieren limpiar con nosotros. Boca es un desastre. No jugamos a nada y ¿nosotros somos los culpables?“, habrían señalado los defensores ante la medida.

Pues bien, la decisión del club que preside Juan Román Riquelme llegó a los medios ingleses, que se hicieron eco de lo sucedido con el ex Estudiantes, quien fue protagonista de la Premier con la casaca del Manchester United, además de haber jugador dos Mundiales con la selección argentina.

“Expulsado y vetado”, subrayó The Sun, que recordó que “Marcos Rojo se unió al equipo argentino procedente de los Red Devils en 2021, tras un paso irregular de siete años por Old Trafford”.

La valoración del medio sobre su tránsito en el gigante europeo resultó discreta: “Rojo llegó al Manchester United en 2014, procedente del Sporting de Lisboa, por 16 millones de libras esterlinas. Con el club inglés conquistó la FA Cup, la Copa de la Liga y la Europa League. Una lesión de ligamentos cruzados en 2017 marcó el declive de su carrera en Old Trafford”.

En tanto, el Daily Mail advirtió que “ante la creciente tensión tras la derrota, el técnico Miguel Ángel Russo decidió apartar a Marcos Rojo”, con el que “mantuvo un enfrentamiento”.

El artículo resaltó que “Boca atraviesa la peor racha de resultados en la historia del club, con 11 partidos consecutivos sin ganar en los 90 minutos”.

Daily Mail también hizo foco en el estado físico del defensor, que le generó problemas para ganar continuidad en La Ribera: “Pasó siete años en el Manchester United y disputó 122 partidos en todas las competiciones. sus constantes lesiones limitaron su carrera en Inglaterra. En total, el exinternacional argentino fue titular en apenas 64 partidos de Premier League”.

El ex Pincha tiene contrato vigente con la institución hasta diciembre, aunque busca una salida para poder jugar. En ese contexto, tras los sondeos de Estudiantes e Independiente, en las últimas horas recibió un llamado de Gustavo Costas, DT de Racing, para conocer su situación.

De todos modos, todo indica que la chance de que se ponga la camiseta de la Academia es bastante lejana. A pesar de la expectativa que se ha generado en Avellaneda, las autoridades de la entidad albiceleste prefieren buscar alternativas en otras posiciones.