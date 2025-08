El exabrupto de Franco Colapinto tras el bloqueo que le hizo Oliver Bearman en el Gran Premio de Hungría

Alpine volvió a dejar una imagen preocupante durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de Hungría y sus dos pilotos finalizaron en la parte baja de la tabla en la Fórmula 1. En medio de un desarrollo en el que Franco Colapinto mostró un mejor ritmo con neumáticos medios en comparación a su compañero Pierre Gasly, el argentino tuvo un fuerte cruce durante la FP2 con el Haas de Oliver Bearman.

En uno de los stints con el compuesto amarillo que estaba realizando el argentino en los segundos ensayos libres, se topó contra el Haas del corredor británico en la recta principal donde se encuentran los boxes. El argentino salió de la curva muy cerca del monoplaza de Bearman, que no estaba transitando a gran velocidad con los duros. Lo llamativo es que, en vez de abrirse camino para dejar pasar al pilarense, el piloto de 20 años abrió el DRS y aceleró hasta el final de la recta.

Colapinto logró sobrepasarlo, aunque tuvo que eludirlo en plena recta, al mismo tiempo que tuvo que estirar la frenada sobre el cierre. Esto provocó que perdiera algo de tiempo tanto en la recta como en el ingreso a la primera curva, más allá de que no es algo tan relevante durante las prácticas libres. No obstante, el argentino dejó en claro su descontento por la radio. “Idiota”, lanzó rápidamente el corredor albiceleste una vez se adentró en la segunda recta. “No sé qué estaba haciendo”, respondió su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Esta no fue la única maniobra polémica de Bearman, ya que también tuvo un cruce con George Russell. El experimentado piloto británico de Mercedes se quedó en la radio del equipo por los movimientos que estaba haciendo el rookie de Haas: “¿Qué está haciendo Bearman? Yo estaba en el lado izquierdo, le estaba dejando pasar”.

Colapinto quedó 18° y 20° en los primeros dos entrenamientos en el Hungaroring (REUTERS/Bernadett Szabo)

Más allá de esto, el joven corredor inglés no fue investigado por dirección de carrera. Vale aclarar que éstos suelen ser más permisivos durante las prácticas, aunque algunas situaciones similares pueden terminar con penalizaciones si suceden durante la clasificación o es un bloqueo que pudo derivar en un accidente importante.

Por su parte, pese a que Colapinto terminó en la parte baja de las segundas prácticas libres con un Alpine que careció de rendimiento, se mostró firme con el compuesto medio durante el día viernes, al punto de que logró quedar por delante de Pierre Gasly en ambas tandas durante dichos stints. Aunque el galo lo superó con la gama blanda de los neumáticos.

En la primera tanda en pista, el argentino quedó 18° con un registro de 1:17.464, a 0.341 segundos de distancia a Gasly. En la FP2, donde ambos Alpine terminaron en los últimos lugares, Colapinto marcó su mejor vuelta en 1:17.163, mientras que su compañero le sacó una diferencia de 0.116 segundos.

“No ha sido un día fácil, ya que tanto Pierre como yo hemos tenido limitaciones similares con el coche. En general, estamos teniendo problemas con el equilibrio del coche y una gran falta de agarre. Ha sido uno de esos días en los que simplemente no hemos encontrado nuestro camino, así que esperamos que algunas de las cosas que hemos probado nos sirvan para mejorar mañana”, comentó Colapinto después de las primeras dos prácticas libres.

*Lo más destacado de la FP2 del GP de Hungría

A esto, agregó: “Últimamente, los viernes no han sido nuestro punto fuerte, así que nuestro objetivo es encontrar los cambios adecuados y volver más fuertes de cara a la clasificación. Nos centraremos en lo que tenemos delante, que, en este momento, es hacer que el coche sea más consistente y fácil de conducir. Hay muchas áreas que mejorar y estoy seguro de que podemos hacerlo y tener un sábado mejor”.

Con este panorama, Colapinto buscará revertir la situación durante las siguientes sesiones de actividad en el Hungaroring. Los últimos entrenamientos se realizarán en el primer turno del sábado, a partir de las 7:30 (hora argentina). Luego, desde las 11:00, comenzará la clasificación para definir la grilla de posiciones de cara a la carrera principal del día domingo. Esta dará inicio a las 10:00 y contará con un total de 70 vueltas.