Un club italiano presentó su nueva camiseta y la publicación se hizo viral por el polémico tatuaje de un modelo

El Genoa de Italia presentó su nueva camiseta con un guiño histórico a Inglaterra

El Genoa de Italia presentó su nueva camiseta en las redes sociales, pero un particular detalle en la publicación no pasó inadvertido entre los internautas y se hizo viral, generando un revuelo. En una de las imágenes ilustrativas, se observó un peculiar tatuaje que llamó la atención.

La flamante indumentaria del equipo que milita en la Serie A de Italia ha sido muy bien recibida por los aficionados por su diseño con un símbolo de la ciudad de Génova y de la bandera de Inglaterra. La casaca de la marca Kappa se utilizará mayormente de visitante y es blanca con la tradicional cruz roja en el centro.

En una de las imágenes promocionales, difundida por el club italiano en sus cuentas oficiales y tomada en un barrio residencial de Londres, mostraba a un modelo luciendo la camiseta, pero lo que captó la atención de los aficionados no fue el diseño del uniforme, sino un tatuaje en la pierna izquierda del modelo.

La foto, que aún circula en la publicación de Instagram que realizaron en conjunto la marca Kappa con el Genoa FC, exhibía de forma visible un tatuaje con una escena sexual explícita, lo que desató una oleada de comentarios y reacciones en plataformas como X (ex Twitter), donde una publicación que destacaba el tatuaje acumuló más de 30.000 ‘me gusta’. La reacción de los seguidores no se hizo esperar, y muchos cuestionaron cómo el equipo de comunicación del club no detectó el detalle antes de publicar la fotografía.

La imagen que generó revuelo en las redes sociales con el tatuaje en la pierna del modelo con la nueva camiseta del Genoa de Italia (@genoacfc)

La reacción del club ante el incidente fue inmediata. Al percatarse de la naturaleza del tatuaje, la imagen fue eliminada de los canales oficiales de la cuenta de X. No obstante, la difusión en redes sociales ya había multiplicado el alcance del error. Un usuario ironizó sobre el descuido con el mensaje: “Interesante tatuaje en la pierna, ¿no?”, mientras que otro se preguntaba: “¿Cómo no detectó el equipo de medios ese detalle?”.

La presentación del uniforme, que tuvo lugar a través de un video y una serie de fotos promocionales con personas de distintas edades, buscaba resaltar la conexión histórica entre el Genoa CFC e Inglaterra. El diseño del kit, predominantemente blanco y rojo, toma como referencia la cruz de San Jorge, símbolo tanto de la ciudad de Génova como del propio escudo del club.

La producción, realizada en Londres, enfatizaba las raíces inglesas de la entidad del noroeste de Italia, fundada a finales del Siglo XIX por marineros británicos como un club de cricket y fútbol. En la narración se escucha: “En 1893, un grupo de jóvenes ingleses llegó con un bate de cricket y una pelota de fútbol, cambiando el juego para siempre. Nacidos en el puerto, moldeados por el mar, impulsados por el orgullo genovés, cruzaron directamente al campo”.

La nueva camiseta del Genoa, inspirada en la Cruz de San Jorge (@genoacfc)

Entre las localizaciones elegidas para la grabación, destaca la calle Kirby Estate en Bermondsey, reconocido como el barrio más patriótico de Londres por la profusión de banderas de San Jorge en sus fachadas. Además, el recorrido incluyó Spensley Walk en Hackney, en homenaje a James Richardson Spensley, figura clave en la historia del club y considerado uno de los padres fundadores del fútbol en Italia, quien impulsó la sección futbolística del club en 1897.

Este episodio se suma a una serie de lanzamientos poco convencionales por parte del Genoa CFC. En noviembre del año anterior, el club presentó su tercer uniforme, completamente negro, mediante un video protagonizado por la leyenda de la WWE, el Undertaker y además lanzó una camiseta azul y amarilla en homenaje a Boca Juniors, el club argentino fundado por inmigrantes genoveses en la ciudad de Buenos Aires.