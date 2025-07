“Si te gusta meter, bancátela”: el juvenil Ignacio Perruzzi relató su cruce con Gonzalo Montiel en River-San Lorenzo

Ignacio Perruzzi reveló su cruce con Gonzalo Montiel (La Cicloneta)

Este domingo, River Plate y San Lorenzo igualaron sin goles en el clásico de la tercera fecha del Torneo Clausura disputado en el Estadio Monumental. El juvenil del Ciclón Ignacio Perruzzi reveló un particular cruce que tuvo con el campeón mundial con la selección argentina, Gonzalo Montiel.

“Fui a trabar con Lencina (Santiago), me pisó y quedé tirado. Montiel me toca la espalda y me dice ‘levantate pendejo, si te gusta meter báncatela’”, contó el mediocampista, en una entrevista en el programa partidario La Cicloneta.

El futbolista mendocino de 20 años aclaró cuál fue su reacción ante las palabras de Cachete: “Yo no soy de dar bola cuando me putean. Me levanté, lo miré y dije: ‘hay que seguir metiendo’”.

El duelo llevado a cabo en el Monumental, River Plate, pese a su cantidad de figuras y a ser favorito, no pudo con San Lorenzo, que supo trabajar el encuentro.

Ignacio Perruzzi tiene 20 años, pero demuestra madurez en el campo de juego

Tanto en su actitud frente a Montiel como en el resto del cotejo, Perruzzi expuso su madurez y el temple de un futbolista que, pese a su juventud, ya se ha ganado la titularidad bajo la dirección de Damián Ayude. El propio jugador profundizó sobre la influencia del actual entrenador de San Lorenzo, en la formación del grupo. “Le tocó muchos años ser formador, pero se le veían esos rasgos de ser competitivo, de querer ganar. Siempre nos inculca que esto es un club grande, que hay que representarlo de la mejor manera y que hay que ganar”.

El mediocampista también destacó la cohesión interna del plantel y la sintonía con el cuerpo técnico. “Estamos metidos en lo futbolístico y solamente en eso, lo mismo con el cuerpo técnico. Todos los días se habla del grupo, de lo unido que está y eso es importante”, afirmó, dejando claro que la fortaleza colectiva es uno de los pilares del equipo.

El empate ante River Plate no solo sumó un punto en la tabla, sino que sirvió como escenario para que un joven como Perruzzi demostrara carácter y compromiso, tanto en el juego como en la convivencia diaria con sus compañeros y entrenadores.

San Lorenzo le ganó 2-1 a Talleres en Córdoba en la primera fecha y en la segunda igualó sin goles con Gimnasia y Esgrima La Plata. Tras el mismo resultado ante River Plate, suma 5 puntos y es quinto en la Zona B del Torneo Clausura, que es liderada por el Millonario, con 7 unidades. El conjunto azulgrana tiene la misma cantidad de puntos que Rosario Central y Vélez, pero peor diferencia de gol. Segundo es Deportivo Riestra, con 6 puntos.

En la próxima fecha, San Lorenzo disputará uno de los encuentros que levantará el telón, ya que recibirá a Vélez, el jueves 7 de agosto desde las 19.00. Mientras que River Plate visitará a Independiente (último en la zona), el sábado a partir de las 18.30.

Cabe recordar que, al cabo de 16 fechas, los ocho mejores de cada grupo se clasificarán para jugar los octavos de final. Los cruces mano a mano se realizarán a un solo partido. Además de sumar una estrella, el campeón del Torneo Clausura se clasificará a la Copa Libertadores del año próximo.