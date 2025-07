Deportivo Riestra se enfrenta con Atlético Tucumán por la tercera jornada del Torneo Clausura

La tercera jornada del Torneo Clausura cerrará con trs partidos

Después de un fin de semana en el que los empates sin goles predominaron, la tercera fecha del Torneo Clausura cerrará con tres enfrentamientos. La jornada se abre con Deportivo Riestra jugando contra Atlético Tucumán. Más tarde, Central Córdoba chocará contra Defensa y Justicia en Santiago del Estero. Por último, Banfield se enfrentará a Barracas Central.

Deportivo Riestra 0-0 Atlético Tucumán

Deportivo Riestra y Atlético Tucumán abren la jornada del día lunes en el Estadio Guillermo Laza

Los primeros minutos en el Estadio Guillermo Laza se desarrollaron con mucha fricción en la mitad de la cancha, con Deportivo Riestra efectuando una dura presión con su medio campo. El Malevo tuvo una importante llegada desde una pelota parada, pero el arquero Matías Mansilla se lució con una doble atajada.

Un par de minutos más tarde, el elenco de Gustavo Benítez volvió a tener una oportunidad importante para romper el cero en los pies de Braian Guille, que se encontró con otra tapada descomunal del arquero de Atlético Tucumán.

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

Deportivo Riestra tuvo un arranque irregular. Después de imponerse sobre Lanús en su estreno en condición de local, cayó por 3-2 contra San Martín en su visita a San Juan. De esta manera, el Malevo precisa una victoria para meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana: marcha en el 12° puesto con 27 unidades, a tres de Independiente y Huracán.

Del otro lado, Atlético Tucumán viene de consumar un importante batacazo en la Copa Argentina: le ganó 2-1 a Boca Juniors en los 32avos de final. Además, el Decano se mantiene invicto en el Clausura, donde se impuso 2-1 sobre San Martín (SJ) e igualó 1-1 contra Central Córdoba (SdE).

Formaciones

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Sebastián Zunino

Estadio: Guillermo Laza

TV: TNT Sports

Central Córdoba (SdE) vs. Defensa y Justicia

Central Córdoba se enfrentará a Defensa y Justicia

Central Córdoba viene de pisar fuerte en el plano internacional y se impuso sobre Cerro Lago para meterse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde chocará contra Lanús. No obstante, el contexto local no es el mejor: empató sus primeros dos partidos (0-0 vs. Aldosivi y 1-1 vs. Atlético Tucumán) y no gana en condición de local hace seis presentaciones.

La otra cara de la moneda tiene a un Defensa y Justicia que arrancó el Torneo Clausura con una igualdad 0-0 contra Banfield y con una victoria por 2-0 sobre Aldosivi. Así las cosas, se ubica en el 16° puesto en la tabla anual con 23 puntos.

Posibles formaciones

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Perelló; Lucas Besozzi y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aaron Molinas o Francisco González; David Barbona y Abel Osorio o Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Alfredo Terrera

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium

Banfield vs. Barracas Central

Banfield y Barracas Central cerrarán la tercera fecha del Torneo Clausura

Banfield viene de dar uno de los golpes en la segunda jornada en el Clausura. Después de igualar sin goles contra Defensa y Justicia en el debut, le ganó 2-1 a Newell’s en Rosario. Esto fue trascendental en la lucha por el descenso, ya que suma 18 unidades en la tabla anual y se ubica en el 26° puesto.

Por su parte, Barracas Central no pudo mantener su buen arranque, donde le ganó 1-0 a Racing en Avellaneda, y sufrió una dura derrota por 3-0 contra Independiente Rivadavia en su vuelta al remodelado Estadio Claudio Fabián Tapia (Rodrigo Insúa fue expulsado). De esta manera, el Guapo quedó undécimo en la tabla anual con 29 puntos, por lo que una victoria lo metería en puestos de Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Brandon Oviedo, Ignacio Abraham; Martín Río, Santiago Esquivel; Tomas Adoryan, Rodrigo Auzmendi, Gonzalo Rios. DT: Pedro Troglio.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Yonathan Rak, Rafael Barrios, Nicolás Capraro; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dylan Glaby, Manuel Duarte y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Florencia Sola

Hora: 20.00

TV: TNT Sports