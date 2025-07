Pisotón y una mano dentro del área: las polémicas en Boca-Atlético Tucumán por la Copa Argentina con Paredes como protagonista

El pisotón de Leandro Paredes a Mateo Coronel

Leandro Paredes estuvo involucrado en las dos polémicas más importantes que marcaron el partido de Boca Juniors frente Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En el comienzo del partido el volante campeón mundial con la selección argentina le aplicó un pisotón a Mateo Coronel, quien terminó en el piso y acusó un fuerte dolor. De hecho, pidió un tranquilizante al médico en el banco de suplentes. El árbitro Hernán Mastrángelo no amonestó al futbolista oriundo de San Justo y debió haberle sacado la amarilla. Aunque luego Coronel se la devolvió a Paredes y le propinó una fuerte patada en la que el juez tampoco decidió mostrar una tarjeta. En el entretiempo el jugador del Decano fue reemplazado por el golpe recibido.

En el amanecer del complemento hubo un tiro de esquina para el equipo tucumano y tras un cabezazo la pelota pegó en el brazo izquierdo de Paredes, que se encontraba de espaldas. El referí no sancionó penal y estuvo acertado ya que no se puede considerar mano porque Paredes estaba en una posición natural que acompañó el movimiento corporal. En estos casos no interesa si ocupa un mayor espacio ya que el balón buscó la mano.

Paredes volvió a ser titular en Boca Juniors luego de 12 años y disputó su segundo partido desde su regreso al club de la Ribera, luego de los minutos que sumó ante Unión de Santa Fe en el empate 1-1 en La Bombonera por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El penal que reclamó Atlético Tucumán por la mano de Leandro Paredes, quien estaba de espaldas

El duelo por la Copa Argentina fue parejo. El elenco a cargo de Miguel Ángel Russo desperdició chances claras por medio de Edinson Cavani en el primer tiempo.

Mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri logró imponer su esquema con cinco defensores y logró la recuperación en la mitad de la cancha. Su arquero Matías Mansilla también se lució. En el segundo tiempo logró marcar la diferencia con los tantos de Clever Ferreira a los 65 minutos y de Mateo Bajamich diez minutos más tarde. El descuento de Cavani llegó muy tarde y no le alcanzó a Boca Juniors.

El Decano se clasificó a los octavos de final y en esa instancia se medirá ante Newell’s, que venció 2-0 a Defensa y Justicia. Cabe recordar que el campeón de este torneo se clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En tanto que la eliminación de Boca Juniors constituye un golpe duro ya que no puede aprovechar una de las vías para poder llegar al máximo torneo internacional. Ahora el elenco conducido por Russo deberá ser campeón del Torneo Clausura o clasificarse por la tabla anual. Hoy el equipo Xeneize ocupa la tercera colocación en esa nómina y está consiguiendo -por ahora- el pase a la Copa Libertadores.

Por la tercera fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors visitará a Huracán el domingo desde las 18:30. Mientras que Atlético Tucumán también jugará fuera de casa y se medirá ante Riestra el lunes a partir de las 16:00.