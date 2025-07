La emotiva carta de Rodrigo Aliendro para despedirse de River Plate: “Me llevo los colores en el alma y el corazón lleno”

Rodrigo Aliendro se despidió de River con un emotivo posteo

“Llega el momento de cerrar una etapa muy importante en mi vida, y no es fácil poner en palabras todo lo que significó River Plate para mí”, fueron las palabras que abrieron el emotivo posteo con el que Rodrigo Aliendro se despidió del Millonario, luego de alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato.

Como adelantó Infobae, el volante de 34 años continuará su carrera en Vélez Sarsfield y pondrá fin a un ciclo de 109 partidos con el elenco millonario. El Peti llegó a River en 2022 por pedido expreso de Marcelo Gallardo y realizó un análisis de lo que fue su paso: “Esta gran institución fue una casa, un espacio donde continué creciendo no solo como jugador, sino como persona. Siempre lo hice con pasión, con compromiso, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido”.

“A veces salió bien, otras no tanto, pero con la tranquilidad de que siempre entregué todo. Tuve la suerte de compartir el día a día con personas increíbles, de esas que quizá no salen en la foto, pero que hacen que todo funcione: entrenadores, compañeros, empleados del club, médicos, kinesiólogos, dirigentes, hinchas”, continuó Aliendro en su carta de despedida.

El posteo de Rodrigo Aliendro

La salida de Aliendro de River se gestó tras semanas de negociaciones y estuvo marcada por la decisión de Gallardo de declararlo prescindible luego de la eliminación en el Mundial de Clubes. Aunque el mediocampista, surgido en Ituzaingó, había sido una pieza clave durante la primera etapa del ciclo del Muñeco y bajo la conducción de Martín Demichelis, su rendimiento fue decayendo y perdió protagonismo en el último año.

“Todos dejaron una huella en mí, y a todos les estoy profundamente agradecido. Me voy con miles de recuerdos, algunos buenos, otros difíciles, pero todos valiosos porque cada momento vivido acá me formó, me enseñó y me preparó para lo que viene”, indicó el Peti.

El acuerdo entre el mediocampista y River incluyó un resarcimiento económico para destrabar la rescisión anticipada del contrato. El miércoles se alcanzó el entendimiento verbal y, al día siguiente, se formalizó la desvinculación.

El club de Núñez, en su proceso de reestructuración, también concretó la salida de otros futbolistas que integraban la lista de prescindibles: Leandro González Pirez firmó con Estudiantes de La Plata, Gonzalo Tapia pasó a préstamo a San Pablo de Brasil, Adam Bareiro fue adquirido por Fortaleza y Héctor David Martínez se incorporó a préstamo a Olimpia de Paraguay.

Aliendro, tras recibir propuestas de distintas instituciones del fútbol argentino y un acercamiento de Athletico Paranaense de Brasil, se decidió por Vélez por su deseo de participar en la Copa Libertadores y por la insistencia de Guillermo Barros Schelotto en sumarlo al plantel.

“Gracias, River Plate por abrirme las puertas y acompañarme en este camino. Me llevo los colores en el alma y el corazón lleno. Los quiero mucho y los voy a extrañar. Hasta siempre”, finalizó el comunicado de Aliendro.

Por su parte, el Millonario ya oficializó las llegadas de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, los dos últimos refuerzos del mercado de pases. Vale recordar que el Muñeco ya había sumado a sus filas a Maxi Salas, Juanfer Quintero y Alex Woiski. Además, Lautaro Rivero y Sebastián Boselli fueron repescados de sus respectivos préstamos a Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata.