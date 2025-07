ATP 250 de Umag: Camilo Ugo Carabelli se clasificó a la segunda semifinal consecutiva

Camilo Ugo Carabelli se clasificó para las semifinales del ATP de Umag

Camilo Ugo Carabelli se clasificó por segunda semana consecutiva a las semifinales en el ATP 250 de Umag, que se desarrolla sobre canchas de polvo de ladrillo. El argentino derrotó en sets consecutivos al español Pablo Llamas Ruiz con un marcador de 6-4, 5-2 y retiro debido a una lesión en el omóplato derecho.

El Brujo, actualmente en el puesto 51 del escalafón mundial (su mejor marca), atraviesa un importante momento tenístico. En lo que va de la temporada, ha conseguido su octavo título ATP Challenger en Rosario y ha tenido destacadas actuaciones en el circuito, clasificándose a sus primeras cuatro semifinales en los ATP de Río de Janeiro, Santiago, Bastad -la semana pasada- y Umag. Además, participó en los tres primeros Grand Slam de 2025: Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, aunque se despidió en la primera ronda en cada uno de ellos.

Camilo Ugo Carabelli superó en los cuartos de final del ATP de Umag al al español Pablo Llamas Ruiz

Sobre la cancha central del certamen croata, el Brujo continúa sorprendiendo. En una calurosa jornada que promedió los 29 grados centígrados, el argentino y el español abrieron el día. En el inicio del encuentro, ambos tenistas cuidaron sus servicios a la perfección. Fue recién en el noveno juego cuando Ugo Carabelli logró romper el saque de Llamas Ruiz (537°) y se adelantó en el marcador por 6-4.

El tenista, nacido hace 22 años en Jerez de la Frontera, alcanzó su mejor ranking en 2023, ocupando el puesto 131. Tras perder en la primera fase de clasificación de Roland Garros en 2024, estuvo alejado de la competencia por un problema físico en una de sus muñecas, lo que lo llevó a retroceder posiciones. Con ranking protegido, pudo disputar la qualy en Umag; tras vencer en sus dos partidos, ingresó al cuadro principal y en su debut derrotó al polaco Kamil Majchrzak (78°), mientras que en octavos de final se deshizo del francés Terence Atmane (136°).

En el segundo set, Ugo Carabelli volvió a hacer un excelente inicio, colocándose 2-0. El español recuperó terreno perdido e igualó el marcador, pero no logró confirmar la ruptura, y el argentino se encaminó hacia el triunfo. Llamas Ruiz, estando 2-5, decidió retirarse del partido por problemas en su omóplato derecho.

Camilo Ugo Carabelli aguarda en semifinales por Luciano Darderi, el argentino que compite para Italia, o el local Dino Prizmic (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

Los números finales para el argentino fueron: 14 tiros ganadores y 17 errores no forzados. Ganó el 75% de los puntos con su primer servicio y solo cedió su saque en una ocasión. Generó siete break points y logró convertir tres de ellos.

Con el triunfo en mano, Ugo Carabelli afirmó: “Estoy cansado y con algunas molestias físicas; mi equipo me cuidó mucho. Estoy feliz de alcanzar la cuarta semifinal del año. No sé si me veo en la final, ojalá sea esta semana. Me encanta jugar acá, me siento muy bien, me encanta el polvo de ladrillo. Me hace muy feliz jugar en Umag”.

En su búsqueda de la primera final, el argentino espera al vencedor entre Luciano Darderi (46°), el argentino que compite bajo la bandera de Italia y reciente campeón en el ATP 250 de Bastad, y el local Dino Prizmic (143°).

Cabe destacar que en el torneo de Umag que se lleva a cabo desde 1990, supieron consagrarse campeones los albicelestes: Guillermo Cañas en 2004, Guillermo Coria en 2005 y Francisco Cerúndolo en 2024.