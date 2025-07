Un campeón del mundo defenestró a Lamine Yamal: “Se muestra con grandes diamantes y ya se habla de sus fiestas”

Dura crítica de un ex jugador del Barcelona contra Lamine Yamal

“Organiza eventos y ya se habla de sus fiestas ¡Espera un poco, hijo de puta! Además, apenas llegó se quedó con el número 10 y se muestra ostentoso con diamantes grandes... Se cree un estadounidense. Es una mierda". Con estas duras palabras, el ex futbolista Adil Rami desató una nueva ola de controversia en su canal de Twitch, al referirse al reciente cumpleaños de Lamine Yamal.

La crítica del francés campeón del mundo en Rusia 2018 no se limitó a la anécdota festiva: su intervención, recogida por las redes sociales, se convirtió en un alegato frontal contra la actitud del joven español fuera de las canchas, y reavivó el debate sobre la imagen pública de las nuevas estrellas internacionales.

De todos modos, el ex defensor del Sevilla reconoció como “un talento excepcional” al atacante del Blaugrana, pero su conducta personal es considerada, según su visión, como “reprobable”.

El jugador con pasado en Valencia, AC Milan y Lille, entre otros equipos, no escatimó en calificativos para expresar su descontento: “Hace dos meses que, humanamente hablando, no puedo ni verlo“.

El origen de su repudio hacia el joven goleador se remonta a la final de la Nations League. En ese encuentro, Portugal realizó el tradicional pasillo a España tras la derrota en el duelo por el título. Durante la ceremonia, Cristiano Ronaldo le ofreció su mano a Lamine Yamal a modo de saludo, pero el atacante apartó la mirada del astro lusitano. La escena, captada por las cámaras, se viralizó de inmediato y alimentó todo tipo de interpretaciones.

Para Rami, ese gesto marcó un antes y un después en su forma de admirar a la talentosa estrella internacional: “La forma en que le dio la mano a Cristiano Ronaldo me molestó. Todo empezó ahí“. El ex defensor fue más allá y criticó la actitud de Lamine Yamal, porque según su mirada, el joven habría realizado vídeos a espaldas de CR7 protagonizado comportamientos que considera inapropiados. “Verlo haciendo tonterías con los pantalones bajados... Lo de los pantalones cortos y bajados viene de las cárceles de Estados Unidos y México. Hay cosas que me llaman la atención", sentenció el francés, en una de las declaraciones más polémicas de la transmisión.

Por otro lado, el galo también arremetió contra la imagen pública de Lamine, especialmente tras la celebración de su cumpleaños. A pesar de que han transcurrido más de 10 días desde la fiesta, la polémica sigue latente. El francés cuestionó la ostentación del joven, aludiendo a su elección de la camiseta 10 del Culé y a los accesorios de lujo: “Viene, se queda con el número 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes grandes... Se cree un estadounidense. Es una mierda“, completó.

“En cuanto al fútbol, nada que decir. Es un crack. Seguramente ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que quieran". Sin embargo, su juicio sobre la personalidad del jugador fue tajante: “Me importan un carajo los que no están contentos, los fans del Barça y los fanáticos de Lamine Yamal... Me importan un carajo. Pero, humanamente hablando, que le den por culo".

A lo largo de su carrera Adil Rami jugó en el Lille, Valencia, AC Milan, Sevilla, Olympique de Marsella, Fenerbahce, FC Sochi, Boavista y Troyes. Además, se consagró campeón del mundo en Rusia, pero también conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Europa League.

“Trabajo y juego para el Barcelona, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida y ya está”, ese breve pero contundente mensaje había sido una declaración pública que había hecho el delantero en una conferencia de prensa, tras las polémicas que protagonizó.

Previamente, había dado una mirada también sobre la “gestión” de las críticas y los elogios que también tuvo una lectura entre líneas en días donde su figura estuvo más en el foco por cuestiones extradeportivas que por rendimientos en el campo. “La verdad que tanto la crítica como el elogio si no son de mi familia, de mis amigos o de gente muy cercana a mí, me es indiferente. Al final, los días que me elogian no puedo estar arriba y los que me critican, abajo. Me es indiferente. Lo único que me importa es disfrutar: ahora ya estoy centrado en el fútbol. Eso, demostrar lo que soy y ya está”, completó.