Los emotivos mensajes de Franco Colapinto con los que recordó a su abuelo: el gesto que lo marcó de chico

El recuerdo de Franco en el cumpleaños de su abuelo

Franco Colapinto tuvo un fuerte vínculo con su abuelo, Leónidas, fallecido el 31 de octubre del año pasado. El piloto argentino de Fórmula 1 se enteró de su partida por redes sociales al otro día, mientras se preparaba para dirigirse al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, en su etapa como corredor de Williams.

Fue en medio de un fin de semana cargado de emociones por correr en un país limítrofe con la Máxima, el apoyo de los 10.000 argentinos que viajaron a hacerle el aguante, las negociaciones con Red Bull que en ese momento llegaron a su punto más álgido y luego sus accidentes del domingo.

“Fue duro, al final somos deportistas y es un poco lo que hacemos. Nuestro trabajo es rendir bajo presión. El viernes me levanté a la mañana y amigos me habían mandado mensajes de ‘vi lo que pasó, mis condolencias’ y yo no entendía qué era. Me enteré por las redes”, contó el competidor bonaerense de 22 años en diálogo con Urbana Play.

“Me levanté muy temprano y vi el teléfono un toque y empecé a leer, a buscar por Twitter, Instagram, y ahí leí que era mi abuelo. Me enteré por redes, me puse re mal porque no sabía qué pasaba. Fue toda una situación muy fea. La pasé mal todo el viernes. No era lo ideal, pero pude manejarlo bien, estaba mi psicólogo ahí conmigo en Brasil, él me ayudó a superar la situación. No fue fácil, son cosas feas. Es así la ley de la vida, no pasó en un buen fin de semana por ahí. Son cosas que nos hacen más fuertes como personas”, añadió.

Franco, su abuelo y la niña sería Martina, la hermana del piloto de Alpine

Quien buscó resguardarlo pese a no estar en Brasil fue su padre, Aníbal. “Yo no quería ni que se entere. Hablo con María cuando pasa, le digo ‘pasó una desgracia, no digas nada, cúbranlo a Franco, no quiero que se entere. Quiero que se entere después del domingo cuando termine la carrera’”, contó en una entrevista con el stream 2 Reyes.

Aníbal contó que charló con la mánager de su hijo, María Catarineu. “A la media hora me llama María y me dice ‘Falleció tu papá. Franco está durmiendo, pero cuando se despierte mañana a la mañana se va a enterar en dos minutos’“.

El gesto que recordó Franco de su abuelo

“Franco no estaba bien de la cabeza. Se aisló. El quilombo fue cuando se despierta, Franco se despertó con la noticia y pensó que el que se había muerto era yo”, culminó.

Hoy Leónidas hubiese cumplido años y Franco lo recordó con emotivos posteos en su cuenta de Instagram. Fue con recuerdos de un día de pesca. “Feliz cumple Abu. Te amo”, fue una de las imágenes publicadas en tres historias de dicha red social. La foto en cuestión mostraba un abrazo entre el nieto y su abuelo.

En la otra imagen aparecen Franco, Leónidas y una niña, que sería Martina, la hermana del piloto de Alpine. En la última foto aparece Leónidas con un pescado. El corredor recordó el ejemplo un gesto de su abuelo: “Me llevó a pescar, pero me hizo soltarlo y devolverlo al agua”.

En la previa a su séptimo Gran Premio en este campeonato, Franco Colapinto recordó a su abuelo y lo compartió a sus 4,3 millones de seguidores en la mencionada red social. Este fin de semana el piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos con Alpine o al menos terminar lo más adelante posible. El desafío será en el histórico Autódromo de Spa-Francorchamps, en Bélgica.