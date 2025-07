Newell’s dio detalles de la desvinculación de Keylor Navas: las figuras que suenan para reemplazarlo

Keylor Navas acordó su salida de Newell's

Keylor Navas ya no es más futbolista de Newell’s. Este lunes el club rosarino informó la desvinculación del arquero costarricense, algo que estaba al caer y pasará a jugar en Pumas de México. Tras esta confirmación, ya figuran nombres para poder reemplazar al ex mundialista con los Ticos en 2014, 2018 y 2022, uno de ellos también de renombre y pasado mundialista.

La propia entidad rojinegra informó la salida del arquero costarricense, que cerrará su incorporación a la entidad azteca, en una operación que dejará cerca de dos millones de dólares netos para el club rosarino. Parte de ese monto será cubierto por el propio Navas, quien prioriza continuar su carrera en el extranjero y acercarse a su familia.

“El acuerdo le representará el Club Atlético Newell’s Old Boys una compensación económica por valor de 1.900.000 de dólares, más 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los 2.000.000″, informó La Lepra en sus redes sociales.

El lunes, el guardameta de 38 años se despidió de sus compañeros tras una serie de episodios que anticiparon su salida. El domingo anterior, Keylor optó por no participar en el partido ante Banfield, una decisión que tomó a último momento. Esta ausencia no sorprendió al entorno del club, ya que tampoco estuvo presente en el debut frente a Independiente Rivadavia debido a un malestar estomacal.

El comunicado de Newell's sobre la salida de Navas

A pesar de haberse entrenado con normalidad y de manifestar su deseo de jugar, dos horas antes del encuentro ante Banfield, Navas le comunicó a Fabbiani que prefería ocupar un lugar en el banco de suplentes. El entrenador, tras consultar con el presidente Ignacio Astore, resolvió junto a la dirigencia que el costarricense no integrara ni siquiera la lista de relevos. De este modo, la relación entre el arquero y el club quedó sellada. Al respecto, el club rosarino añadió en su comunicado: “Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables”.

Navas se marcha tras disputar 16 partidos con la camiseta rojinegra, a pesar de tener contrato vigente hasta 2026. Su ciclo en el club se considera terminado, ya que en el segundo semestre del año no defendió el arco en ningún partido oficial. Durante la gira de amistosos, el costarricense se encontraba representando a su selección en la Copa de Oro y, a su regreso, no fue convocado ni para la primera ni para la segunda fecha del Torneo Clausura.

En tanto que el entrenador de Newell’s, Cristian Fabbiani tiene como preferencia a Juan Espínola, quien hoy está en Olimpia de Paraguay. La opción que surgió fue Esteban Andrada, arquero de Monterrey y ex Boca Juniors, como posible refuerzo. Andrada no fue inscripto para la actual temporada del fútbol mexicano, lo que facilita su salida del club. Sin embargo, las condiciones económicas de su contrato representan un obstáculo para Newell’s, aunque la dirigencia no descarta intentar su incorporación.

Aunque otro que aparece para reemplazar Navas es Sergio Romero, quien perdió lugar en Boca Juniors y disputó su último partido en noviembre de 2024. El ex arquero de la selección argentina superó una reciente lesión, y la propuesta del DT Fabbiani sumó atractivo a la posibilidad de volver a ser protagonista cuando le quedan pocos meses de contrato en el club de la Ribera, sin lugar por decisión de Miguel Ángel Russo.