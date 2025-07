Las fotos de las vacaciones de Enzo Fernández y su familia en una paradisíaca playa tras ganar el Mundial de Clubes

Enzo Fernández junto a su pareja Valu Cervantes (@enzojfernandez)

Enzo Fernández se acaba de consagrar campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea y eligió las playas de Cancún en México para recargar energías junto a su familia antes de reincorporarse con el equipo para encargar lo que será una nueva temporada de Premier League y el resto de las competencias que tendrá al conjunto de Londres como uno de los candidatos tras lo mostrado en el máximo certamen de clubes que organizó la FIFA.

En la previa del reencuentro con sus compañeros, Enzo viajó a un paradisíaco destino acompañado por su pareja Valentina Cervantes y sus hijos Olivia y Benjamín. La familia disfrutó de las aguas cristalinas y la arena blanca del Caribe mexicano y el futbolista de 24 años compartió en sus redes sociales imágenes de la intimidad de sus vacaciones, mostrando momentos de relax y alegría junto a sus seres más queridos.

Las publicaciones de Fernández en su cuenta Instagram reflejaron el valor del período de descanso junto a su familia. En las imágenes, se lo puede ver al ex jugador de River Plate sonriente y bronceado, disfrutando de la compañía de Valentina y sus hijos. La pareja aprovechó cada instante para desconectarse de la rutina y vivir experiencias únicas en suelo mexicano, mientras se preparan para el regreso a Inglaterra.

En las fotos se puede ver a otras dos personajes relevantes para la vida Enzo, ya que el viaje también incluyó a sus padres Raúl y Marta, quienes se sumaron a la estadía y colaboraron en el cuidado de los más pequeños. La familia realizó paseos por distintos puntos turísticos de las playas mexicanas y compartió momentos a bordo de un lujoso barco.

Fernández acompañó sus publicaciones con un emoji de corazón, gesto que generó una ola de comentarios (más de nueve mil) y reacciones entre sus seguidores. Entre las dos publicaciones, el futbolista que también visitió la casaca de Defensa y Justicia en el fútbol argentino recibió más de dos millones de Me Gusta.

Los hijos de Fernández se convirtieron en protagonistas para los seguidores del campeón del mundo con la selección argentina por su carisma y naturalidad ante las cámaras. Benjamín, el más pequeño, acaparó la atención con su personalidad, posando en diferentes situaciones: con chupete, mamadera, caminando por la playa, abrazado a sus padres o sentado junto a su hermana. Incluso, el pequeño fue fotografiado durante un cambio de look en la estadía.

Por su parte, Cervantes también compartió su propio álbum de fotos, luciendo diferentes atuendos para el día y la noche en las playas mexicanas. Su estilo y presencia en las redes sociales sumaron elogios y comentarios de sus seguidores, quienes celebraron la unión familiar y el momento de felicidad que atraviesan.

El viaje a Cancún llegó después de un logro histórico para Enzo: la conquista del Mundial de Clubes con el Chelsea. El mediocampista fue una de las figuras del equipo inglés en la final disputada en Nueva Jersey (EEUU) donde los Blues se impusieron con autoridad ante el Paris Saint-Germain. Fernández se consolidó como referente del conjunto londinense y ejerció la capitanía durante el torneo.

La victoria por 3 a 0 sobre el PSG permitió al Chelsea convertirse en el primer campeón del Mundial de Clubes con 32 equipos, un hito en la historia de la competición. El equipo dirigido por Enzo Maresca desplegó un sistema táctico que anuló al rival desde el inicio, con marcas individuales, presión alta y contraataques efectivos. Cole Palmer, autor de dos goles, y Joao Pedro, quien marcó el tercero, sellaron el resultado en la primera mitad.

El camino de Enzo Fernández en el Chelsea no estuvo exento de dificultades. Desde su llegada al club en enero de 2023, el mediocampista debió enfrentar el desafío de adaptarse al ritmo y las exigencias de la Premier League. “El ritmo de la Premier no se juega en ningún lugar del mundo”, reconoció Fernández en diálogo con Christian Martin para DSports, reflejando la magnitud del reto que implicó su desembarco en el fútbol inglés.

Fernández admitió que su primera etapa en Londres fue difícil. “Los primeros años me costaron, la pasé mal. Realmente no me sentía bien, no estaba bien conmigo mismo. No me sentaba a gusto en los partidos”, relató el futbolista. Para revertir la situación, el mediocampista tomó una decisión clave. “Tuve que empezar a entrenar más, a prepararme más en la semana y a hacer entrenamientos extras. Empecé a contactar a profes hasta que encontré el acertado. Empecé a sentirme bien y a lo largo del tiempo creo que fui encontrando resultados y me fui sintiendo muy bien dentro de la cancha”, detalló el mediocampista.

Por último, Fernández remarcó el valor que tuvo la reciente campaña en su estadía en Inglaterra. “Esta temporada fue muy buena a nivel personal, en asistencias y goles, títulos en el club. Es lo que venía buscando. Venía a una institución muy grande como Chelsea, sabía que estaba en una situación difícil”, concluyó el ex futbolista del Millonario.

Con la conquista del Mundial de Clubes, Fernández amplió su registro positivo en finales internacionales. El mediocampista disputó ocho definiciones de este tipo, entre clubes y la selección argentina, y ganó en siete ocasiones. La única excepción en su historial se produjo con el Chelsea, cuando el equipo londinense cayó ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup 2023/24.

Tras sus días de descanso en Cancún, el argentino se reincorporará al Chelsea para afrontar la reanudación de la Premier League y continuar su carrera en la élite del fútbol europeo.

Las fotos de las vacaciones de Enzo Fernández:

