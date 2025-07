El enigmático dardo que lanzó Rojo en las redes mientras se halla relegado en Boca y busca volver a Estudiantes

Foto: Getty Images via AFP

“Dios me bendice, pero Lucifer ´tá buscando que yo pierda la fe”. La letra de Mike Towers, elegida por Marcos Rojo para acompañar una de sus publicaciones recientes en sus redes sociales, ha encendido las especulaciones en torno a su situación en Boca.

El defensor, que no forma parte de la consideración de Miguel Ángel Russo desde la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes, sigue entrenando con el plantel, pero su destino está cada vez más lejos de La Bombonera.

En Estados Unidos, el central no disputó ni un solo minuto, mientras que el joven Lautaro Di Lollo fue el defensor que lo reemplazó ante la ausencia de Figal. Esta situación ha generado una incomodidad palpable dentro del vestuario, y el ex capitán no tiene inconvenientes en manifestarlo a través de su cuenta oficial de Instagram.

La reciente publicación en una de sus historias mostró dos imágenes suyas entrenando en el predio boquense, cada una acompañada por una canción distinta. El mensaje, sin embargo, no estaba en las imágenes, sino en la letra elegida.

La elección de Cuando Me Ven de Mike Towers, con versos que aluden a la superación personal pese a la falta de apoyo y a la envidia ajena, ha sido interpretada como una declaración indirecta sobre su presente. La frase “Me celan porque como yo quieren ser, y no pueden ni volviendo a nacer”, es una clara muestra de su fastidio con el club de la ribera.

La ambigüedad del posteo ha abierto múltiples interrogantes ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Se trata de una crítica velada a Boca Juniors, al cuerpo técnico, o incluso al Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme? Fue Miguel Ángel Russo quien lo marginó del equipo, aunque la relación tensa entre Rojo, las autoridades del club ya existía antes de la llegada del experimentado entrenador. Esta historia de desencuentros y distanciamiento institucional ha marcado la etapa más reciente del defensor con la camiseta azul y oro.

Otra hipótesis apunta a Estudiantes de La Plata, el club donde el central se formó y con el que ha mantenido una relación fluctuante. En el pasado reciente, su nombre sonó como posible refuerzo para el equipo platense, aunque la relación llegó a un punto en el que fue considerado persona no grata. La intervención pública de Juan Sebastián Verón pareció cerrar la puerta a un regreso, y desde entonces no se han producido nuevos contactos desde La Plata. Este trasfondo añade otra capa de interpretación a la publicación del jugador.

“Lo primero en todo esto es que yo sí tuve una conversación con Marcos (Rojo), pero yo con Marcos aparte comparto un grupo de los campeones de Copa Libertadores. O sea, estamos en contacto. Conmigo no es el problema, no es personal. Es más, le dije: A mi no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? De nada. Vos sos un flaco que tenés tu edad y sabés bien qué es lo que hacés y lo que no hacés, Las decisiones que tomás“, dijo La Brujita en una entrevista que le realizó el medio local 0221.com.ar.

Luego, el máximo dirigente e ídolo de Estudiantes, remarcó que la actitud que tomó Rojo al elegir a Boca por sobre el Pincha cuando se lo buscó en otro mercado de pases, no fue la de su agrado: “Ahora si me preguntás si estuvo bien... y te digo que no”.

No es la primera vez que el central utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes enigmáticos o para alimentar rumores sobre su futuro. En ocasiones anteriores, cuando se lo vinculaba con un posible retorno al León, compartió imágenes junto a futbolistas de ese club. Estas acciones han sido vistas como movimientos calculados, difíciles de atribuir al azar, especialmente tratándose de un futbolista experimentado y consciente del impacto de sus gestos públicos.

A esta altura, las opciones de Rojo son claras. O continúa en Boca para cumplir su oneroso contrato hasta fin de año sabiendo que no tendrá chances de jugar al menos con Russo como entrenador, o presenta una propuesta al club para intentar desvincularse y seguir su carrera en otro equipo, o exige la rescisión de mutuo acuerdo para quedar en libertad de acción y definir su destino ya fuera del Xeneize.