Juan Sebastián Verón habló sobre el posible regreso de Marcos Rojo a Estudiantes: “El hincha es el que está dolido”

Juan Sebastián Verón se refirió a una posible vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, se refirió a una eventual llegada de Marcos Rojo para reforzar el plantel que dirige Eduardo Domínguez. El defensor de Boca Juniors, quien no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, deberá buscarse club y los rumores de un acuerdo con la institución que lo vio nacer crecieron en las últimas horas.

“Lo primero en todo esto es que yo sí tuve una conversación con Marcos (Rojo), pero yo con Marcos aparte comparto un grupo de los campeones de Copa Libertadores. O sea, estamos en contacto. Conmigo no es el problema, no es personal. Es más, le dije: ‘A mi no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? De nada. Vos sos un flaco que tenés tu edad y sabés bien qué es lo que hacés y lo que no hacés, Las decisiones que tomás’“, respondió Verón en una entrevista que le realizó el medio platense 0221.com.ar.

Luego, el máximo dirigente e ídolo de Estudiantes, remarcó que la actitud que tomó Rojo al elegir a Boca por sobre el Pincha cuando se lo buscó en otro mercado de pases, no fue la de su agrado: “Ahora si me preguntás si estuvo bien... y te digo que no”.

Luego, la Bruja contó una experiencia personal. “Siempre hay cosas que las aprendí en el club y trato de trasladarlas, porque también las he visto. Tenés que tratar de irte bien, ¿viste? No solo vos, sino todo el contexto, porque nos pasa eso. A mí se me generó una discusión con Maradona porque mi viejo (Juan Ramón) salió a hablar o a declarar un día de que a mí me habían llevado a pasear al Mundial. Yo a mi viejo nunca le dije nada. Y me lo achacaron a mí. Esto pasa generalmente y vos tenés que contener y saber que los coletazos te van a ir a vos. Te van a pegar a vos, derecho. Entonces siempre, traté de decir (a los jugadores) que tengan cuidado cuando se van, porque puede pasar que en la vuelta te toquen la puerta de nuevo".

Juan Sebastián Verón se refirió a una posible vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes

En la repregunta, el periodista le consultó a Verón si Marcos Rojo tocó la puerta para volver a Estudiantes y el presidente contestó que sí. “Evidentemente si llamó y lo está haciendo saber es porque quiere volver. Ahora vuelvo al inicio. No es conmigo. Tienen que pasar un montón de cosas en el medio. No sé si pedir disculpas, pedir perdón. Eso no lo evalúo ni soy quién para decirlo, sino que debería aclarar ciertas cuestiones y situaciones, porque obviamente el hincha es al que le tenés que llegar y el que está dolido", expresó la Bruja.

“Después va a quedar, si se llega a dar la vuelta esa, es ver qué hacemos. ¿Vuelve, no vuelve? Cuando pase todo eso se evaluará. Yo nunca dije, como creo que hicieron saber, que Verón ya le dio el visto bueno. No sé de quien salió, la verdad, porque yo no le dio el visto bueno a nadie, sino que aclaré una situación que a mí no me parecía nada mal. Yo a Marcos lo conozco de cuando era alcanza pelotas en su momento", agregó.

Por último, Verón aclaró sobre la relación del club con Rojo: “En la historia del club también han pasado muchas situaciones complejas con jugadores que han tenido actitudes por ahí no tan buenas y no se lo han juzgado y se lo han matado como se hace ahora, porque obviamente hoy las redes amplifican mucho más. Antes vos te enterabas por un diario y el día del partido o cuando daban la formación por la voz del estadio que no jugaba tal. Y esto también se lo dije como persona, porque mañana como jugador o porque iniciaste la carrera de (entrenador) puede ser que el club te de una mano para arrancar y esa situación se tiene que normalizar”.